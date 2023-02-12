Калининградские власти обратились к Минобороны после жалоб мобилизованных на неподготовленность штурму

Правительство Калининградской области отреагировало на видеообращение мобилизованных, которые пожаловались на неподготовленность к штурму. Региональные власти обратились в Минобороны, в ведомстве обещали разобраться с ситуацией.

«Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы»,— сказал глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков «РИА Новости».

Видеообращение к губернатору Антону Алиханову, региональному правительству и министерству обороны появилось в сообществе «ПобедаZАнами_39» «ВКонтакте». Мужчины записывали речь в балаклавах. Они представились мобилизованными из Калининградской области, которые были призваны в октябре 2022 года и несколько раз меняли место дислокации. Авторы обращения сообщили, что сейчас находятся в Донецке, их передали в распоряжение ДНР и отвели роль штурмовой пехоты. Мобилизованные заявили, что они не подготовлены к штурму, а в их батальоне уже есть потери.

Правительство Калининградской области ответило на обращение в комментарии «ВКонтакте». «Уважаемые родственники и близкие этих мобилизованных мужчин! Информируем, что связались с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке, все прояснили. Ситуация — на личном контроле руководства нашего региона и Балтфлота»,— говорится в комментарии.