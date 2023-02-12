Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Калининградские власти обратились к Минобороны после жалоб мобилизованных на неподготовленность штурму

Правительство Калининградской области отреагировало на видеообращение мобилизованных, которые пожаловались на неподготовленность к штурму. Региональные власти обратились в Минобороны, в ведомстве обещали разобраться с ситуацией.

«Нам ответили, что жалобы будут рассмотрены, в бой мобилизованные идти пока не готовы»,— сказал глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков «РИА Новости».

Видеообращение к губернатору Антону Алиханову, региональному правительству и министерству обороны появилось в сообществе «ПобедаZАнами_39» «ВКонтакте». Мужчины записывали речь в балаклавах. Они представились мобилизованными из Калининградской области, которые были призваны в октябре 2022 года и несколько раз меняли место дислокации. Авторы обращения сообщили, что сейчас находятся в Донецке, их передали в распоряжение ДНР и отвели роль штурмовой пехоты. Мобилизованные заявили, что они не подготовлены к штурму, а в их батальоне уже есть потери.

Правительство Калининградской области ответило на обращение в комментарии «ВКонтакте». «Уважаемые родственники и близкие этих мобилизованных мужчин! Информируем, что связались с командованием 1-го армейского корпуса в Донецке, все прояснили. Ситуация — на личном контроле руководства нашего региона и Балтфлота»,— говорится в комментарии.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...