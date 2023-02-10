США объявили о сбитом над Аляской летательном аппарате

Представитель администрации президента США на брифинге сегодня, 10 февраля, сообщил, что за последние сутки американские военные засекли летательный аппарат над Аляской и сбили его, передает агентство Reuters.

По словам представителя Белого дома, объект находился на высоте примерно 12 км и представлял опасность для гражданской авиации. На время операции США закрыли часть воздушного пространства.

Один из журналистов задал вопрос, принадлежал ли сбитый летательный аппарат Китаю. Представитель Белого дома сказал, что пока не ясно, какому государству принадлежал объект. Его принадлежность намерены определить по найденным обломкам.

При этом сотрудник администрации отметил, что сбитый аппарат был намного меньше китайского аэростата, сбитого 4 февраля над акваторией Южной Каролины по указанию президента США Джо Байдена.