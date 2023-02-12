Число погибших в землетрясениях в Турции приблизилось к 30 тысячам

В результате землетрясений в Турции погибли 29 605 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на управление по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС МВД страны. Эти данные продолжают обновляться, ранее сообщалось о 24 617 погибших.

Происшедшие 6 февраля землетрясения затронули соседнюю Сирию. По последним данным Associated Press, общее число погибших в Турции и Сирии составляет 33 179 человек, 92 600 человек пострадали. По данным AFP, в Сирии погибли 3574 человека.

Мария Федотова