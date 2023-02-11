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Коммерсантъ FM
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Турецкие власти сравнили силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб

Два землетрясения на юго-востоке Турции, которые произошли 6 февраля и в совокупности длились две минуты, по разрушительности сравнимы со взрывом 500 атомных бомб. Такое сравнение сделал глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

«Мы анализируем два землетрясения, которые произошли 6 февраля. Продолжительность первого сильного землетрясения составляет 65 секунд. Разрушительный эффект второго землетрясения составляет 45 секунд. Энергия, высвобожденная двумя землетрясениями, имеет энергию 500 атомных бомб»,— сказал Орхан Татар (цитата по DHA). По его словам, на данный момент в Турции произошло более 2 тыс. афтершоков.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Днем того же дня в центральной части Турции случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 20 213 человек, пострадали 80 052 человека. В ликвидации последствий участвуют более 140 тыс. человек, в том числе спасатели из России. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии

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Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

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Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

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