Турецкие власти сравнили силу землетрясений со взрывом 500 атомных бомб

Два землетрясения на юго-востоке Турции, которые произошли 6 февраля и в совокупности длились две минуты, по разрушительности сравнимы со взрывом 500 атомных бомб. Такое сравнение сделал глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

«Мы анализируем два землетрясения, которые произошли 6 февраля. Продолжительность первого сильного землетрясения составляет 65 секунд. Разрушительный эффект второго землетрясения составляет 45 секунд. Энергия, высвобожденная двумя землетрясениями, имеет энергию 500 атомных бомб»,— сказал Орхан Татар (цитата по DHA). По его словам, на данный момент в Турции произошло более 2 тыс. афтершоков.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Днем того же дня в центральной части Турции случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В результате погибли 20 213 человек, пострадали 80 052 человека. В ликвидации последствий участвуют более 140 тыс. человек, в том числе спасатели из России. Рейтинговое агентство Fitch оценило ущерб, нанесенный Турции от землетрясения, в сумму $4 млрд.

Анастасия Ларина