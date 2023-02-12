«Реал» всем нахилял

Победой мадридского «Реала» завершился очередной клубный чемпионат мира. В финале, который состоялся на стадионе имени принца Мулая Абдаллы в марокканском Рабате, испанский гранд обыграл саудовский «Аль-Хиляль» со счетом 5:3. В коллекции «Реала» это уже пятый подобный титул с тех пор, как Кубок мира для клубов стал проводиться Международной федерацией футбола (FIFA) на постоянной основе, то есть с 2005 года. Мадридцы являются рекордсменами турнира по числу побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карим Бензема (в центре) целует кубок «Реала» за победу в финале клубного чемпионата мира

Фото: Susana Vera, Reuters Карим Бензема (в центре) целует кубок «Реала» за победу в финале клубного чемпионата мира

Фото: Susana Vera, Reuters

Клубный чемпионат мира проходил по уже привычной схеме, когда сильнейшие клубы Европы и Южной Америки — действующие победители Лиги чемпионов UEFA и Кубка Либертадорес — вступили в борьбу на полуфинальной стадии, а остальные участники стартовали с четвертьфинала или даже ранее, как, например, египетский «Аль-Ахли». Кстати, финалист африканской Лиги чемпионов-2021/22 в итоге провел аж четыре матча. В полуфинале он попал на «Реал», уступал по ходу встречи 1:2 и окончательно капитулировал только в концовке, пропустив еще два мяча.

А вот в другом полуфинале сенсация все-таки грянула, и победитель азиатской Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» убрал с дороги бразильский «Фламенго».

Естественно, именно клуб из Рио-де-Жанейро считался главным соперником «Реала», но саудовская команда, которой руководит аргентинский специалист Рамон Диас, взяла верх — 3:2.

Причем все три гола сделал другой аргентинец — нападающий Лусиано Вьетто, сначала заработавший два пенальти, а затем отличившийся в игре. Так что знаменитый «Фламенго», цвета которого, к слову, сейчас защищают Айртон и Гильермо Варела, еще не так давно выступавшие соответственно за московские «Спартак» и «Динамо», довольствовался лишь утешительным финалом, где разобрался с «Аль-Ахли» — 4:2, и занял 3-е место.

Ну а «Реал» ожидаемо справился с «Аль-Хилялем» в решающем матче чемпионата мира.

К мадридцам присоединился их капитан и ударный форвард Карим Бензема, который не был задействован в полуфинале. При этом вновь отсутствовал основной голкипер Тибо Куртуа.

На 13-й минуте Винисиус Жуниор открыл счет, а на 18-й Федерико Вальверде увеличил его. Впрочем, фаворит не только играл сам, но и давал играть противнику. В середине первого тайма Мусса Марега, известный по выступлениям за «Порту», сократил разницу. После перерыва «Реал» снова выстрелил дуплетом, когда Бензема замкнул роскошный прострел Винисиуса внешней стороной стопы, а потом Вальверде изящно завершил красивую комбинацию на разрыв обороны «Аль-Хиляля».

Правда, поведя 4:1, мадридцы опять немного расслабились и позволили покуражиться команде из Эр-Рияда. На точный удар Вьетто тут же ответил Винисиус, однако аргентинец, в свое время поигравший за «Вильярреал», «Севилью», «Валенсию» и даже мадридский «Атлетико», оформил дубль. Марега мог и вовсе в четвертый раз поразить ворота «Реала», но в этом и без того результативном матче лимит голов оказался исчерпан. Подопечные Карло Анчелотти победили 5:3 и завоевали трофей.

Таким образом, «Реал» довел количество титулов на клубных чемпионатах мира до пяти, побив свой же рекорд. Напомним, ранее он выигрывал этот турнир в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. Трижды обладателем Кубка мира становилась «Барселона», по два раза его брали «Бавария» и «Коринтианс». Именно бразильский клуб был последним представителем неевропейского футбола, которому удалось стать чемпионом мира, и произошло это аж в 2012 году. Собственно, за 19 розыгрышей турнира, кроме европейцев, в нем добивались успеха еще только бразильцы: «Интернасьонал» в 2006-м, «Сан-Паулу» в 2005-м и тот же «Коринтианс» в 2000-м.

Александр Ильин