Bloomberg: Сунак работает над восстановлением сотрудничества с ЕС после «Брексита» в частном порядке

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил правительству проработать планы восстановления отношений Великобритании и Евросоюза после «Брексита», сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников. Великобритания планирует нарастить сотрудничество с ЕС в областях обороны, миграции, торговли, энергетики и международных стандартов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак

Фото: Reuters Риши Сунак

Фото: Reuters

Как пишет Bloomberg, Великобритания скоро планирует объявить о решении по многолетнему спору с ЕС из-за торговых соглашений для Северной Ирландии. На этом фоне правительство Риши Сунака собирается продолжить работу по укреплению отношений с ЕС.

Согласно действующему соглашению между ЕС и Великобританией, одна из провинций Ирландии, Ольстер, сохранила членство в европейском таможенном союзе для того, чтобы избежать восстановления общей границы с Ирландией. Из-за этого между Великобританией и Северной Ирландией необходимо ввести таможенный контроль. Это вызывает недовольство в Лондоне.

По данным Bloomberg, Великобритания и ЕС могут начать более тесно сотрудничать в сфере безопасности, так как армии Великобритании и Франции считаются самыми сильными в Европе. Также Великобритания заинтересована в более тесном сотрудничестве с ЕС в экспорте оборонных товаров. Как пишет агентство, так Великобритания надеется уменьшить объем торговли в оборонном секторе неевропейских стран с Россией и Китаем.

Как отмечает Bloomberg, работа по восстановлению отношений ЕС и Великобритании началась на фоне последствий военной операции России на Украине. При этом правительство Риши Сунака может столкнуться с проблемами из-за критики евроскептичных политиков и членов правящей Консервативной партии.

Великобритания полностью вышла из состава ЕС к 2020 году. Это произошло после референдума 2016 года, на котором за выход из ЕС проголосовали 51,6% граждан страны.

Олеся Павленко