Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал кадровые чистки в СБУ и других силовых ведомствах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в силовых структурах, в том числе в Службе безопасности Украины, налоговом и таможенном ведомствах, полиции, ожидаются «большие чистки». По его словам, ведомства будут избавляться от тех, кто считает нормальным «брать взятки и мешать работе бизнеса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Это касается всех органов, которые этим (коррупцией.— “Ъ”) занимались,— СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все другие. Будут все органы чистыми от тех людей, которые пачкают нашу страну»,— сказал господин Данилов (цитата по Vesti.ua). Он отметил, что заседание СНБО по этому поводу состоится завтра, 13 февраля.

С января на Украине произошло несколько громких отставок. В частности, постов лишились заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, заместитель командующего Нацгвардией Руслан Дзюба, а также главы администраций Киевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской и Сумской областей Алексей Кулеба, Валентин Резниченко, Ярослав Янушевич, Александр Старух и Дмитрий Живицкий.

Наблюдатели связывают кадровые чистки как с давлением западных партнеров Киева, настаивающих на том, чтобы зарубежная помощь распределялась без нарушений, так и с борьбой во власти, связанной с контролем над финансовыми потоками.

На Украине также заговорили о возможной отставке главы Министерства обороны Алексея Резникова. Глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия написал, что господина Резникова на его посту сменит нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Подробнее — в материале «Министерство в обороне».

Эрдни Кагалтынов