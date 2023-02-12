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Коммерсантъ FM
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Над Канадой сбит неопознанный объект

Военные сбили неопознанный объект в небе на северо-западе Канады. Предположительно, речь снова идет об аэростате.

Приказ об уничтожении объекта отдал премьер Канады Джастин Трюдо. Как сообщил глава правительства, в небо были подняты самолеты США и Канады. Объект был сбит истребителем F-22 США. «Я приказал сбить неопознанный объект, который нарушил воздушное пространство Канады. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сбило данный объект над Юконом»,— написал господин Трюдо в Twitter.

Премьер Канады сообщил, что обсуждал произошедшее с президентом США Джо Байденом. Канадские военные планируют извлечь и проанализировать обломки.

Власти и военные пока не раскрывают, что это был за неопознанный объект, а также кому он мог принадлежать. По информации Global News, речь может идти об одном или двух аэростатах.

Первый аэростат был обнаружен в воздушном пространстве США в конце января, он был сбит в начале февраля. Пентагон в связи с этим обвинил Китай в наблюдении за американскими стратегическими объектами. Пекин утверждает, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно. На фоне скандала был отменен визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. 10 февраля еще один аэростат был сбит над Аляской. Пока неизвестно, кому принадлежал объект.

О влиянии событий на политику в США — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Леонид Уварчев

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