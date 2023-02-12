Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AP: Судан пересмотрел соглашение о создании в стране военно-морской базы России

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о строительстве российской военно-морской базы на территории страны. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на двух суданских чиновников.

Как сообщили агентству, Россия согласилась на последние требования Судана, в том числе предоставление больше оружия и снаряжения. По словам одного из чиновников, российская сторона сняла «возможные опасения» Судана, в связи с чем вооруженные силы страны одобрили сделку.

Теперь, отмечает AP, сделка должна быть ратифицирована военным руководством страны, партиями и объединениями гражданского общества. Других подробностей источники не привели.

9 декабря с рабочим визитом в Судан отправился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе визите он также обсудил сделку о размещении российской военно-морской базы. По итогу переговоров господин Лавров заверил, что соглашение находится в процессе ратификации.

В декабре 2020 года стало известно о заключении договора между странами о создании на территории Судана пункта материально-технического обслуживания ВМФ России. Предположительно, его применят для проведения ремонта, пополнения запасов экипажа военных кораблей России.

Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей.

Подробнее о визите Сергея Лаврова — в материале «Ъ» «Отношения на стадии ратификации».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...