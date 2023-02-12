AP: Судан пересмотрел соглашение о создании в стране военно-морской базы России

Власти Судана завершили пересмотр соглашения о строительстве российской военно-морской базы на территории страны. Об этом сообщает Associated Press cо ссылкой на двух суданских чиновников.

Как сообщили агентству, Россия согласилась на последние требования Судана, в том числе предоставление больше оружия и снаряжения. По словам одного из чиновников, российская сторона сняла «возможные опасения» Судана, в связи с чем вооруженные силы страны одобрили сделку.

Теперь, отмечает AP, сделка должна быть ратифицирована военным руководством страны, партиями и объединениями гражданского общества. Других подробностей источники не привели.

9 декабря с рабочим визитом в Судан отправился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В ходе визите он также обсудил сделку о размещении российской военно-морской базы. По итогу переговоров господин Лавров заверил, что соглашение находится в процессе ратификации.

В декабре 2020 года стало известно о заключении договора между странами о создании на территории Судана пункта материально-технического обслуживания ВМФ России. Предположительно, его применят для проведения ремонта, пополнения запасов экипажа военных кораблей России.

Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей.

Подробнее о визите Сергея Лаврова — в материале «Ъ» «Отношения на стадии ратификации».

Лусине Баласян