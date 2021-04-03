Стрельба в Мытищах, акция против Познера в Грузии и голодовка Навального Чем запомнилась неделя 29 марта—3 апреля: цитаты, цифры и факты

Цитаты недели

«Люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести» (журналист Владимир Познер в заявлении на своем сайте о протестах в Тбилиси против его приезда).

«Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает» (осужденный политик Алексей Навальный, объявивший голодовку).

«Требования вступившего в силу закона уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства» (пресс-служба Samsung, объяснившая, почему приложения «Яндекса» стали неудаляемыми).

Цифры недели

33 ствола и более 100 тыс. патронов нашли следователи в доме стрелявшего по силовикам жителя Мытищ.

Крупнейшие производители нефти решили увеличить добычу в ближайшие три месяца на 2 млн баррелей в сутки.

Цены на автомобили в первом квартале 2021 года выросли на 2–8%.

Центробанк дополнительно ограничил максимальный размер комиссий в Системе быстрых платежей до 1,5 тыс. руб.

НОВАТЭК намерен привлечь для «Арктик СПГ-2» финансирование российских и иностранных банков в размере около $11 млрд.

На 10–35% с началом сезона вырастут цены на велосипеды в России.

93 ГВт составит в 2020 году объем солнечной микрогенерации в мире.

По букве закона

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть Twitter на 8,9 млн руб. суммарно за неудаление информации.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников инициативы ByPol, которых подозревают в подготовке теракта.

Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал двух военнослужащих Балтийского флота, помывших обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде.

МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы с участием видеоблогера Эдварда Била (Эдуард Биль).

Верховный суд отказался признать незаконным обязательный масочный режим, введенный в России из-за пандемии коронавируса.

Хамовнический суд Москвы арестовал по обвинению в превышении полномочий директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского.

Тинькофф-банк подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей, требуя компенсацию за рост цен на корпоративные СМС-рассылки.

Городской суд Севастополя признал пенсионерку из Крыма Галину Довгополову виновной в госизмене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд с России по иску украинского Ощадбанка.

Инициативы недели

Счетная палата предлагает выплачивать социальные пособия всем бедным семьям в России без исключения.

Владимир Путин заявил о необходимости контролировать число детей мигрантов в российских школах.

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Операторы связи выступили против передачи данных о звонках абонентов Роскомнадзору.

Компания «Яндекс.Такси» предложила водителям и курьерам аналог больничных.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил ввести судебный запрет на киберсталкинг — преследование людей в интернете.

Минцифры выступило против передачи Роскомнадзору данных интернет-пользователей, размещенных на портале госуслуг.

Эксперты московского отделения Ассоциации юристов России предложили отключать по желанию пользователей рекомендательные сервисы в интернете.

Центробанк предложил продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов.

Мэрия Москвы хочет оснастить сервис «Активный гражданин» системой «Чистый город».

Правительство России поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке.

Президент США Джо Байден предложил обновить американскую инфраструктуру за счет корпораций.

Росреестр планирует создать госкаталог географических названий в интернете, дав гражданам возможность выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек.

Отставки и назначения

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин временно оставил свой пост.

Премьер-министр Словакии Игор Матович подал в отставку после скандала с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».