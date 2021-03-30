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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заправский союзник

Российское правительство думает об импорте бензина из Белоруссии

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Как стало известно “Ъ”, правительство поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке. Сейчас оптовые цены на топливо незначительно снижаются, хотя в марте доходили до исторических максимумов. Россия в последние годы минимизировала импорт белорусских нефтепродуктов, а в 2020 году на фоне пандемии даже защищала от них внутренний рынок. По словам экспертов, на данный момент поставок из Белоруссии нет, поскольку для местных компаний они менее выгодны по сравнению с экспортом в Европу или на Украину, и ситуация может измениться только в случае снижения цен на нефть.


По данным “Ъ”, Минэнерго и МИД РФ поручено до 15 апреля проработать вопрос о поставках бензина из Белоруссии. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с нефтекомпаниями 15 марта в контексте ситуации на топливном рынке РФ, следует из протокола (есть у “Ъ”). По информации источников “Ъ”, подробно поставки из Белоруссии не обсуждались.

Ключевой темой совещания была корректировка демпфирующей компоненты по бензину (см. “Ъ” от 17 марта), 10 марта такое решение было принято у вице-премьеров Александра Новака и Дмитрия Григоренко. Благодаря этой мере правительство хочет сдержать рост оптовых цен на бензин, которые заметно выросли с начала 2021 года. Тем не менее в протоколе совещания от 15 марта тема демпфера никак не затронута. В секретариате господина Новака отказались от комментариев.

В Минэнерго отметили, что «ежегодно перед весенними ремонтами НПЗ и периодом роста спроса прорабатывают все возможные каналы получения и распределения автомобильного бензина». В министерстве добавили, что в условиях, когда цены в РФ сдерживаются за счет демпфера, поставки автомобильного бензина белорусских НПЗ в Россию экономически неэффективны по сравнению с экспортом за пределы ЕАЭС. При этом, подчеркнули в Минэнерго, баланс производства и потребления топлива в России избыточен, и белорусский продукт не будет необходим.

Сейчас стоимость топлива на СПбМТСБ незначительно снижается, однако цены недалеко ушли от исторических максимумов. Так, АИ-92 подешевел 29 марта на 0,81%, до 53,6 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,9%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. В Минэнерго в марте заявляли, что не видят предпосылок повторения топливного кризиса.

Белорусское топливо исторически поставлялось в западные регионы России, однако в последние несколько лет импорт резко упал или даже обнулился, поскольку для белорусских производителей продажа в северо-западную Европу и на Украину более выгодна. Исключением стал 2020 год, когда России на фоне пандемии пришлось ввести запрет на импорт нефтепродуктов, который действовал до 1 октября 2020 года. Эмбарго должно было препятствовать попаданию более дешевого — прежде всего белорусского — топлива в страну в то время, как в РФ из-за пандемии наблюдалось снижение спроса. Сейчас Россия не импортирует топливо из Белоруссии, но с этого года оно в довольно крупных объемах поставляется транзитом в порты на российской Балтике для перевалки на экспорт. Поставки были переориентированы из прибалтийских портов, что стало ответом Белоруссии на санкции стран Прибалтики, введенные после подавления протестов в Минске.

В январе—марте импорт бензина из Белоруссии в Россию отсутствовал, поскольку для «Белорусской нефтяной компании» гораздо привлекательней отгрузки на Украину и в дальнее зарубежье из-за роста котировок в северо-западной Европе, отмечает редактор издания «Моторное топливо России» международного ценового агентства Argus Дмитрий Гончаренко. По его словам, если нефть на мировом рынке будет дешеветь и нетбэки по направлению в северо-западную Европу станут сопоставимы с альтернативной поставкой в Россию, что, скорее всего, произойдет при цене Urals ниже $60 за баррель, белорусский бензин тут же появится в продаже на СПбМТСБ по привлекательным ценам. В таком случае поставки могут пойти в западные регионы РФ — прежде всего в Брянскую, Смоленскую области, Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Калининградскую область. По данным Argus, по итогам 2020 года из Белоруссии на российский рынок было ввезено около 99 тыс. тонн бензина, тогда как годом ранее импорт отсутствовал.

Дмитрий Козлов


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