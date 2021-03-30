Подорожное движение

Цены на машины в первом квартале выросли на 2–8%, следует из опроса “Ъ”, причем компании готовят новые повышения. Помимо инфляции и не полностью отыгранной девальвации рубля рост поддерживает сохраняющийся дефицит автомобилей. Аналитики предупреждают, что он может усугубиться из-за нехватки чипов для автокомпонентов. Кроме того, новые издержки возникают из-за готовящегося повышения утильсбора на 25% — производители уже частично учли его в ценах. В целом, по мнению дилеров, цены продолжат расти в среднем на 3% в месяц.

Стоимость автомобилей за первый квартал 2021 года увеличилась в среднем на 2–8%, следует из проведенного “Ъ” опроса дилеров. Большинство марок повышали цены с начала года уже как минимум дважды. Андрей Каменский из «Авилона» говорит, что в целом индексация цен на новые автомобили происходит плавно и ожидаемо. Производители традиционно пересматривают цены в начале года, чтобы компенсировать инфляцию, но в 2021 году масштабы этой корректировки больше из-за нестабильности курса рубля, говорит Владимир Мирошников из «Рольфа». Валютная составляющая влияет на стоимость даже локализованных машин из-за импортных комплектующих, говорит гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль. Инфляция в РФ с начала года по 22 марта составила 2%.

Цены не повышали только люксовые Aston Martin, Ferrari, Maserati, говорят в «Авилоне». При этом премиальный Mercedes подорожал, отразив в цене инфляцию и изменение курса евро. В Daimler “Ъ” сказали, что проводили плановое повышение с 1 января. По той же причине в среднем на 7% выросли цены на машины Audi, на 6–7% — Jeep. Fiat прибавил в цене 5–6%. В Infiniti заявляют о среднем удорожании на 2–3%.

Бестселлер авторынка Lada подорожала на 2% в январе, а затем на такую же величину машины подорожали в марте, «уже после того, как скорректировали цены основные конкуренты», сказали “Ъ” в «АвтоВАЗе». Это традиционная тактика российского концерна — повышать цены позднее других игроков сегмента. Nissan в январе—феврале повысил цены на весь модельный ряд на 0,9–3,3% (20–90 тыс. руб.), подсчитали в «Автостате», а затем в марте кроссоверы Qashqai и Murano прибавили еще 0,4–3,3% (10–112 тыс. руб.). В Nissan говорят, что среднее изменение по бренду за январь—март в пределах 1,7%, указывая в качестве причин инфляцию и колебания курса рубля.

Новым фактором роста цен в сегменте стал сохраняющийся дефицит машин. Владимир Мирошников отмечает, что доступность машин снижается, в частности, из-за дефицита микросхем.

Дефицит вместе с ростом курса привел к удорожанию Volvo в среднем на 5–7,5%, а Mitsubishi Pajero Sport этого года выпуска — на 0,8%. Mitsubishi L200 прибавил к цене 4,4%. В Suzuki говорят, что по некоторым моделям и комплектациям наблюдается превышение спроса над предложением. Рост цен на машины бренда за три месяца составил 2,5–3%. «Автоdom» также говорит о низкой доступности BMW. Дефицит ряда комплектаций видит и глава самарского автоцентра «Премьера» Владимир Сипко (дилер машин концерна Volkswagen). Он говорит о росте цен на 5% в январе—марте из-за изменений курса.

Ряд марок уже учли в ценах и предстоящий рост утильсбора на 25%, хотя документ еще проходит согласование в правительстве. По данным «Авилона», это частично сделали как премиальный BMW (рост на 5%), так и Hyundai (3–5%). Источники “Ъ” в автоконцернах говорят, что в целом практически все бренды уже переложили эту нагрузку в цены, поскольку Минпромторг сообщил о принятии решения по утильсбору еще в январе.

Как ожидается, рост цен продолжится: по данным «Автоdom», среднее повышение на автомобили BMW апрельского производства составит 3,8%. Там отмечают, что последующие корректировки прайс-листов будут зависеть как от курсовых колебаний, так и от очередного повышения ставки утильсбора, «предпосылок для снижения цен нет». Глава ГК «Фаворит Моторс» Владимир Попов говорит, что практически все бренды уже заявили о новом повышении с апреля, и к августу цены вырастут в среднем на 15% к началу года. Денис Мигаль полагает, что в течение 2021 года цены будут прибавлять, пока стоимость не увеличится на 20% по сравнению с 2020 годом.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» среди факторов роста цен называет отложенный эффект обесценения рубля, ускорение инфляции, повышение цен на металлы, проблемы с микроэлектроникой. По его ожиданиям, удорожание по итогам года может перевалить за 10%, продажи вырастут на 2–5%.

Ольга Никитина; Андрей Сазонов, Самара