Солнце наших крыш

Россия вступила на путь интеграции малых домашних солнечных электростанций в общую сеть. Владельцы установок теперь могут стать легальными участниками рынка и продавать излишки выработки энергосбытовым компаниям. “Ъ” разбирался, выгодно ли домовладениям и мелкому бизнесу становиться микрогенераторами и возможны ли риски для энергосистемы при бурном развитии сегмента.

Солнечные системы на крышах, уже обычные, например, в Европе, в России до сих пор считались экзотикой или увлечением «зеленых энтузиастов» — в силу климатических особенностей страны и дороговизны установок. Но вскоре ситуация может измениться: в середине марта заработал новый механизм, позволяющий любому владельцу модулей продавать излишки солнечной выработки в общую сеть. Доход с таких продаж освобожден от налогов.

Главное нововведение — возможность взаимозачета объемов потребления из сети и выдачи выработанной электроэнергии в сеть (net metering). Чем больше генератор сбросит в сеть киловатт-часов, тем меньше придет счет за электроэнергию. Владелец солнечной установки может даже заработать, если сальдо выдачи в сеть и потребления окажется положительным по итогам месяца. Поставщики оборудования для солнечных систем добивались этого механизма несколько лет и теперь ждут взрывного спроса на небольшие домашние модули.

Работа над излишками

Согласно постановлению правительства №299 о микрогенерации, физическое и юридическое лицо при желании может использовать генератор на любом виде топлива, в том числе ветрогенератор или установку на дизеле или газе. Но солнечные системы проще в установке и эксплуатации, а цены на них продолжают падать, говорит партнер Vygon Consulting Алексей Жихарев. Мощность малой электростанции также неограниченна, однако в сеть установка должна выдавать не более 15 кВт, пояснили “Ъ” в Минэнерго.

Сетевая организация обязана подключить установку к сети по заявлению владельца. Стоимость технологического присоединения микрогенератора — 550 руб. Солнечную установку можно поставить на дачном участке, на крыше гостиницы, офисного здания или торгового центра. Однако запрещено ставить модули на крышу многоквартирных домов. Ограничение связано с особенностью внутридомовой электросети, говорят в Минэнерго, правилами проектирования и нормами для таких электросетей не предусмотрена возможность работать в режиме генерации.

Учет объемов потребления из сети и выдачи в сеть будет происходить каждый час, а по итогам месяца почасовые объемы будут сальдироваться, поясняют в Минэнерго. Цена «излишков» зависит от региона. В ценовых зонах оптового энергорынка (европейская часть РФ, Урал и Сибирь) гарантирующий поставщик (ГП) электроэнергии обязан купить эти объемы по оптовой цене региона. В неценовых зонах — Архангельской и Калининградской областях, Коми и на Дальнем Востоке — по регулируемому тарифу, а в изолированных системах — по минимальной цене производства.

Продажа излишков вряд ли станет главной целью микрогенерации. Так, LCOE (цена киловатт-часа за жизненный цикл) малой солнечной установки, по расчетам ассоциации «Цель номер семь», в зависимости от региона и мощности объекта составляет 3–18 руб. за 1 кВт•ч. При этом средняя оптовая цена в европейской части России и на Урале в прошлом году была на уровне 2,5 руб. за 1 кВт•ч, а в Сибири — 1,8 руб.

Да и возникают излишки нечасто. Например, у действующего объекта компании «Умная энергия» на 15 кВт на частном доме в Краснодарском крае выдача в сеть превышает потребление только три месяца в году. Весной и летом микрогенератор на 15 кВт может покрывать до 70% потребления дома или небольшого магазина, а осенью и зимой — 10–30% (см. график).

Пусть всегда будет солнце

Пока микрогенерации в России не способ заработка, а способ повышения надежности энергоснабжения и минимизации будущих платежей за электроэнергию, говорят в Ассоциации ГП и ЭСК. Выгоднее всего устанавливать солнечные модули в регионах с хорошей инсоляцией и высоким тарифом на электроэнергию.

В солнечных регионах при правильном подборе мощности панелей можно довести долю покрытия собственного потребления микрогенерацией до 100% за месяц, говорит глава направления «Энергетика» Центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов. Совмещение микрогенерации с поставкой электроэнергии из сети может быть выгодно при цене от 5 руб. за 1 кВт•ч.

В некоторых регионах присутствуют оба фактора: например, в солнечных Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях, а также в Адыгее и Хабаровском крае тариф для населения уже сейчас около 5 руб., перечисляет Алексей Хохлов.

Однако установка микрогенерации может оказаться привлекательной и в менее солнечном Подмосковье, где одноставочный тариф для населения во втором полугодии приблизится к 6 руб., отмечает эксперт. Для юрлиц на сетях низкого напряжения тариф еще выше: например, в Краснодарском крае, Калмыкии, Ленинградской, Липецкой и Волгоградской областях цена превышает 8 руб.

При тарифе от 4 руб. за 1 кВт•ч доходность инвестиций в солнечную установку составит более 6%, а для юрлиц с тарифами более 8,5 руб. рациональность инвестиций еще более очевидна, говорит Алексей Жихарев.

Кто боится микрогенерации

Головной болью развитие «крышной» энергетики может обернуться для сетевых компаний. Например, речь идет о выдаче в сеть некачественной электроэнергии, то есть нестабильной, со скачками напряжения, рассказали “Ъ” в «Россетях». Для снижения рисков профильные министерства могут заняться «разработкой и внедрением стандартов оборудования для владельцев микрогенерации, желающих участвовать в рынке». В частности, это может быть использование инверторов, конверторов и систем накопления энергии. Разработку стандартов оборудования поддерживает и его крупный внутренний производитель «Хевел» (см. интервью).

Сетевики волнуются преждевременно: проблемы в технологических режимах сетей могут возникнуть только при доле ВИЭ в районе электросети, например в небольшом поселке, свыше 30%, что в ближайшем будущем вряд ли достижимо, полагает директор центра НТИ МЭИ Александр Волошин.

«Минимально достаточные стандарты необходимы, но есть риск, что с их помощью будут возводить барьеры для конкуренции поставщиков, в том числе зарубежных. Это повредит развитию микрогенерации, поскольку приведет к росту стоимости оборудования»,— считают в «Сообществе потребителей энергии».

Другой проблемой для сетевиков станет то, что плата за льготное техприсоединение едва ли покроет их фактические затраты. Так, сетевая компания обязана за свой счет поставить двусторонний счетчик, устройство для дистанционного отключения генератора, автоматику для защиты электросетей и пр. Стоимость оборудования при организации выдачи в сеть до 15 кВт составляет несколько тысяч рублей, сообщили “Ъ” в «Россетях».

В ФАС “Ъ” пояснили, что выпадающие доходы сетевой компании будут учитываться «при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на территории соответствующего субъекта РФ, аналогично порядку, существующему для компенсации выпадающих доходов при присоединении для иных льготных категорий».

Темная и светлая сторона

«В России около 17 млн частных домовладений. Если установить модули по 5 кВт хотя бы на 5% крыш, то общий объем солнечной микрогенерации составит 4,4 ГВт, что сопоставимо с масштабами оптовой программы поддержки солнечной энергетики»,— говорит Алексей Хохлов. Сергей Роженко из КПМГ оценивает потенциальный объем микрогенерации без угрозы для энергосистемы в 15 ГВт при установке модулей на крышах 3,5 млн частных домов и коммерческих зданий. Алексей Жихарев ожидает, что в течение трех—пяти лет объем вводов составит 150–200 МВт в год, а оборот рынка достигнет 10 млрд руб.

Действительно, большой объем «крышных» панелей рискует стать проблемой для отдельных энергосистем. Доля ВИЭ более 15–20% от установленной мощности может повлиять на режимную и балансовую ситуацию, говорит директор инфраструктурного центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин. Он допускает такой сценарий, например, в регионах Объединенной энергосистемы Юга. В результате могут возникнуть проблемы с локальными резервами, колебаниями частоты и управлением перетоками между зонами. За рубежом аналогичные проблемы решаются через развитие систем накопления и виртуальных электростанций.

О правилах работы с ВИЭ стоит позаботиться заранее, чтобы стандарты учитывали возможность внедрения большого количества такой генерации, считает профессор Сколковского института науки и технологий Петр Воробьев. «Если не проработать новые требования к оборудованию или балансировке энергосистем сейчас, есть риск, что при неожиданном бурном развитии сектора придется прибегнуть к более жестким ограничениям. Однако люди и бизнес уже установят устройства, работать с последствиями будет сложнее»,— полагает он.

Впрочем, регуляторы не видят здесь проблемы. В Минэнерго ожидают, что на начальном этапе объем ввода микрогенерации может увеличиться до 15–30 МВт в год. Там считают, что «развитие микрогенерации не несет рисков для энергосистемы даже при большом объеме их вводов», так как сетевая инфраструктура одинаково работает как в одну, так и в другую сторону и мощность на выдачу микрогенератора не более 15 кВт.

В «Системном операторе» (диспетчер энергосистемы) считают, что «даже при значительных объемах микрогенерации их выработка может быть достаточно точно спрогнозирована, поскольку в первую очередь зависит от погодных и температурных факторов». В связи с этим, добавляют там, потребуется изменение к планированию резервов.

Традиционные производители вообще не считают микрогенерацию конкурентом. В «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупные генкомпании) отмечают, что большинство россиян проживают в многоквартирных домах (65%), а к централизованному электро- и теплоснабжению подключено более 70% населения и 82% жилищного фонда. «Учитывая климатические и географические особенности, основой российской электроэнергетики остаются тепловые электростанции»,— отмечают в СПЭ. Отопительный период, подчеркивают в организации, длится девять месяцев, так что доля традиционной тепловой генерации в энергобалансе, «очевидно, не будет меняться в ближайшее время».

Полина Смертина