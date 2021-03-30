Парижский суд отменил взыскание $1,3 млрд с РФ в пользу украинского Ощадбанка

Апелляционный суд Парижа отменил решение о взыскании $1,3 млрд с России по иску Ощадбанка. Напомним, украинский банк подавал иск с требованием компенсации за утрату крымских активов в связи «с оккупацией Крыма». Парижский суд поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение этого спора, сообщается на сайте российского ведомства. Минюст отмечает, что решение парижского суда «будет иметь прецедентное значение».

«30 марта 2021 г. апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины",— говорится в сообщении.— В принятом сегодня решении апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала».

«Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях»,— считает Минюст.

Международный коммерческий арбитраж в Париже удовлетворил требования Ощадбанка к России в конце 2018 года. Украинский банк тогда сообщил, что также планирует обратить взыскание на российские активы за рубежом. В августе 2019-го Россия оспорила решение арбитража.

Подробнее о разбирательстве — в публикации “Ъ” «Ощадбанк наносит ответный удар».