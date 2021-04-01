Исходящим и входящим не дают хода

Операторы связи выступили против передачи данных о звонках, их длительности и местоположении абонентов Роскомнадзору. Ведомство хочет получать эту информацию для борьбы с рынком серых сим-карт. Однако участники рынка считают, что она составляет тайну связи и может передаваться только правоохранительным органам в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Источники “Ъ” рассказали, что операторы связи (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2 и другие участники рынка) направили Роскомнадзору свои заключения относительно проекта постановления правительства, разработанного ведомством для исполнения новых норм по борьбе с распространением серых сим-карт и опубликованного 17 марта на портале regulation.gov.ru.

Соответствующие поправки к закону о связи утверждены в декабре 2020 года. По ним корпоративные клиенты должны зарегистрировать на портале «Госуслуги» сведения о фактических пользователях сим-карт. Если они этого не сделают или укажут недостоверные сведения, оператор должен отключить абонентов.

Роскомнадзор планирует контролировать исполнение требований с помощью специальной информационной системы, которая будет агрегировать данные об абонентах. В перечень информации, согласно проекту постановления, должны войти Ф.И.О., адреса, паспортные данные, номера телефонов, факты передачи голоса, виды совершаемых звонков, информация о вызываемом абоненте, геолокация и модели устройств и другие данные.

Операторы готовы передавать в систему Роскомнадзора Ф.И.О. абонентов, их место жительства, дату рождения, данные паспортов и информацию о верификации корпоративных пользователей через «Госуслуги», рассказали “Ъ” источники, знакомые с позицией участников рынка. Но информация о вызывающем и вызываемом абоненте, времени и длительности звонков, а также геолокации охраняется тайной связи и не может быть передана. Если Роскомнадзор будет получать эти данные, он фактически создаст аналог СОРМ (система технических средств для проведения оперативно-разыскных мероприятий), подчеркнул собеседник в одной из компаний.

Состав сведений, запрашиваемый от операторов связи, необходим для выявления и проверки клиентов, которые приобрели десятки и сотни сим-карт, пояснили в Роскомнадзоре. Служба не планирует запрашивать у операторов сведения о содержании самих сообщений и разговоров, а данные о фактах оказания услуг связи — только на время проведения проверки, уверяют в ведомстве. «Группы данных будут храниться отдельно и удаляться после окончания проверки, для их передачи будет организован защищенный канал связи»,— добавили в Роскомнадзоре.

Некоторые требования регулятора действительно избыточны, подтвердил официальный представитель МТС: «Часть запрашиваемых сведений попадает под специальные правовые режимы, по которым требуется судебное решение». В «МегаФоне», «Вымпелкоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Сведения, которые планирует собирать ведомство, могут использоваться, например, для создания государственной антифрод-системы, допускает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. До сих пор доступ к такой информации, по его словам, имели только правоохранительные органы в рамках «закона Яровой».

Но легитимность требований вызывает вопросы у юристов. К тайне связи относится не только само содержание разговоров и сообщений, но и любые сведения, передаваемые с помощью телефона, в том числе данные о входящих и об исходящих соединениях, говорит зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Ограничение тайны связи, подчеркивает он, возможно только на уровне федерального закона, а постановление правительства таковым не является.

Анастасия Гаврилюк