Суд оштрафовал Twitter на 6,5 млн рублей за неудаление информации

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 3,2 и 3,3 млн руб., сообщила пресс-служба суда. Причиной для обоих штрафов стал отказ удалять запрещенную информацию. Один из них, по сообщению пресс-службы, был связан с отказом удалять призывы к несовершеннолетним к участию в акциях протеста. Сегодня суд рассмотрит еще один протокол в отношении Twitter.

Правонарушения, в связи с которыми суд оштрафовал Twitter, были совершены 23 и 24 января. Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли 23 и 31 января. Напомним, ранее в связи с призывами об акциях протеста были оштрафованы «ВКонтакте» (на 1,5 млн руб.) и «Одноклассники» (на 4 млн руб. суммарно). На 2 апреля запланировано рассмотрение аналогичных протоколов в отношении Facebook, а на 6 апреля — в отношении TikTok и Telegram.

С 10 марта, по заявлению Роскомнадзора, доступ к Twitter замедляется при использовании 100% мобильных и 50% стационарных устройств. Надзорное ведомство связало «первичное замедление» Twitter с распространением материалов о совершении суицида несовершеннолетними, детской порнографией и использовании наркотиков. Twitter заявила, что удаляет информацию о поощрении суицида и сексуальной эксплуатации детей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».