Рекомендантский час

Рекомендательные сервисы, используемые в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах, должны подвергаться независимому аудиту и отключаться по желанию пользователей. Такие предложения подготовили эксперты московского отделения Ассоциации юристов России и направили в Госдуму и Совет федерации для разработки нового регулирования. Алгоритмы могут создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение, повышая риски социальных конфликтов, считают юристы. Но участники рынка не разделяют эти опасения и считают предложения комиссии избыточными и несущими риски «для всей цифровой экономики».

“Ъ” ознакомился с предложениями комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России по регулированию рекомендательных сервисов. Подобные сервисы используют социальные сети, онлайн-кинотеатры и онлайн-ритейлеры для предложения контента или товаров и услуг по интересам конкретного пользователя.

Предложения комиссии 29 марта были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву, главе комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну и зампреду комитета по законодательству и госстроительству Совфеда Ирине Рукавишниковой, рассказали в комиссии. Помощник госпожи Рукавишниковой подтвердил получение письма, в пресс-службе Минцифры документ пока не видели, господин Хинштейн сообщил “Ъ”, что также не ознакомился с ним. О необходимости регулировать рекомендательные системы, в частности, в соцсетях, 19 февраля уже говорил член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, «уже есть база для будущего законопроекта», а идея в том, чтобы сделать эти механизмы прозрачными для общества (цитата по ТАСС).

Алгоритмы рекомендаций позволяют искусственно создавать аномальный интерес к товарам и «погружают человека в информационную оболочку в соответствии с его убеждениями», поясняет глава комиссии Александр Журавлев. Такие технологии, по его словам, также могут влиять на общественное мнение, «повышая риски социальных конфликтов». Алгоритмическая рекомендательная лента есть, например, во «ВКонтакте», но ее можно отключить в пользу хронологической ленты, в то время как специфика сервиса «Яндекс.Дзен» заключается именно в подборе интересующих пользователя материалов на базе алгоритмов искусственного интеллекта.

Согласно инициативе комиссии, в закон «Об информации» необходимо ввести понятие «рекомендательный сервис» и «оператор рекомендательного сервиса», а также определить границы для регулирования конкретных операторов через аудиторные показатели. Регулировать предлагается площадки, у которых более 100 тыс. пользователей в сутки и обрабатываются данные более 500 тыс. пользователей из России.

Пользователи должны иметь возможность отключать рекомендательные алгоритмы, сохраняя доступность самого сервиса, считают эксперты комиссии. Необходим, по их мнению, и контроль за использованием рекомендательных алгоритмов для продвижения противоправного контента.

Операторов рекомендательных сервисов также следует обязать доступно объяснять пользователям принципы их работы, а сами алгоритмы подвергать независимому аудиту на предмет выявления аномалий или противоречия законодательству, полагают в комиссии. Например, ФАС недавно уже обязала раскрыть работу алгоритма «Яндекса», отмечает господин Журавлев.

Предложенные комиссией меры приведут к излишнему регулированию отрасли и могут нанести ущерб всей цифровой экономике, возражает руководитель корпоративных коммуникаций Mail.ru Group Сергей Лучин. «Все обязанности подобных сервисов уже закреплены в законодательстве — это и маркировка контента по возрасту, и мониторинг запрещенного контента, и многое другое»,— настаивает он. По мнению господина Лучина, любое вмешательство в рекомендательные алгоритмы приведет к тому, что пользователь получит менее качественный контент. В Google и «Яндексе» отказались от комментариев, в Facebook не ответили на запрос.

Обеспечить прозрачность алгоритмов технически очень сложно, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Он согласен, что предложения комиссии избыточны. «Нас должны волновать ситуации, когда алгоритмы принимают юридически значимые решения, например, при выдаче кредита или приеме на работу, и когда они потенциально могут нарушить права граждан»,— поясняет эксперт. В таких случаях, по его мнению, прозрачность оправдана. Но, уточняет господин Казарян, как раз это трудно реализуемо, поскольку подобные алгоритмы — коммерческая тайна компании, которую защищает гражданский кодекс.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов также считает, что в части рекомендательных алгоритмов рынок «успешно саморегулируется». «Уже существует закон о рекламе, который обязывает помечать ее, если предложение сделано не на основе предпочтений, а за деньги»,— отмечает он. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Amediateka и др.) Алексей Бырдин подчеркивает, что идея комиссии «сырая, проблема сформулирована расплывчато, а решение предложено странное и потенциально вредное».

Дмитрий Шестоперов