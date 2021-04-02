Познер: люди, которые устроили этот шабаш в Тбилиси, не стоят внимания

Журналист Владимир Познер объяснил, почему не комментирует тему с протестами в Тбилиси против его приезда. По его словам, те, кто это устроил, не стоит внимания.

«Я хотел бы объяснить, почему никому из вас я не дал комментария по поводу того, что случилось в Тбилиси, не принял ничье приглашение прийти в программу. Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду»,— говорится в заявлении господина Познера на его сайте.

В Тбилиси вечером 31 марта прошла акция против приезда в столицу Грузии Владимира Познера. Демонстранты утверждали, что журналист не признает территориальную целостность Грузии, а также нарушает коронавирусные ограничения. Господин Познер прибыл в Грузию, чтобы отметить свое 87-летие.