Школа вживания

Владимир Путин призвал к контролю за числом детей мигрантов в российских школах, чтобы не повторить европейский и американский опыт. В ряде стран «по понятным каждому взрослому человеку причинам» родители вынуждены переводить в другие учебные заведения детей из школ, «фактически на 100% укомплектованных детьми мигрантов», отметил президент. Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что «обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится актуальным вызовом для нас», заверив, что со следующего учебного года ведомство подготовит для школьников-иностранцев специальную образовательную программу с учетом оценки их потребностей. В профсоюзе «Альянс учителей» “Ъ” подтвердили, что в некоторых городах уже есть школы, которые «в значительной степени наполняются детьми мигрантов, как правило, слабо владеющих русским языком, из неблагополучного социального окружения, со слабым начальным образованием». Представители диаспор опасаются, что дети мигрантов после коррекции образовательной политики окажутся в изоляции.

Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям заявил о необходимости контролировать число детей мигрантов в российских школах. Оно должно быть таким, «чтобы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адаптировать к российской языковой среде», считает глава государства:

«Для них (детей мигрантов.— “Ъ”) это будет на пользу и, соответственно, не будет задевать наши семьи, не будет создавать проблем для образовательных учреждений».

В пример господин Путин привел «некоторые европейские страны» и США, где школы «фактически на 100% укомплектованы только детьми мигрантов». Причины, по которым местные жители забирают оттуда своих детей, «понятны каждому взрослому человеку», уточнил президент. По его мнению, такая проблема в России не стоит остро, однако Минпросвещения и региональные власти должны иметь ее в виду.

Министр просвещения Сергей Кравцов признал, что «обучение детей, приезжающих вместе с родителями, становится еще одной задачей для нашей системы образования, актуальным вызовом для нас». Он заверил главу государства, что ведомство готовит систему оценки индивидуальных образовательных потребностей именно этой группы учеников.

По словам господина Кравцова, программа в пилотном режиме заработает уже в начале следующего учебного года.

Она не только будет «выявлять уровень владения ребенка языком и возможные проблемы при освоении им общеобразовательной программы», но и позволит в дальнейшем сформировать «необходимую образовательную траекторию и программу психолого-педагогического сопровождения» школьника. Министр также сообщил, что в ведомстве разработали курсы для педагогов и методические материалы для классных руководителей, чтобы те «знали тонкости и умели работать с такими детьми».

В образовательном ведомстве “Ъ” не смогли представить этот документ, так как он «находится на стадии разработки». Однако подчеркнули, что «такая оценка не создаст никаких оценочных преград на образовательном пути ребенка, она призвана исключительно к поддержке и качественному сопровождению его образовательных нужд, поможет с выбором более оптимальной программы».

Глава комитета Совета федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова развила тему, предложив создать в России единую систему учета детей мигрантов и установить ответственность для родителей за несвоевременное информирование о пребывании несовершеннолетних на территории страны. Это, по мнению госпожи Гумеровой, необходимо, чтобы власти «четко видели, сколько в Россию въехало детей, сколько осталось, чем они заняты, какие необходимы меры социальной заботы государства».

Согласно федеральному закону «Об образовании», дети иностранных граждан, как и дети граждан РФ, имеют право бесплатно посещать детские сады и обучаться в школе. Более того, дети школьного возраста, находящиеся в России, обязаны получать образование. Устраивать детей в школу необходимо по месту временного пребывания (миграционного учета/регистрации) их родителей.

По оценке Минпросвещения РФ, сегодня в российских школах учатся 140 тыс. детей мигрантов.

Согласно данным Росстата за 2018 год, в России насчитывалось 16 млн 137 тыс. школьников. Таким образом, доля иностранцев в образовательных организациях составляет менее 1%.

Большая часть таких детей ходят в школы Москвы и Санкт-Петербурга, заявил “Ъ” глава профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен. В Петербурге, по его словам, из-за этого уже возникают «перекосы». «Есть школы более благополучные, в основном лицеи и гимназии, куда идет конкурсный набор со всего города, и там детей мигрантов может быть мало,— рассказывает господин Кен.— Но за счет этого образуются школы, которые в значительной степени наполняются детьми мигрантов, как правило, слабо владеющих русским языком, из неблагополучного социального окружения, со слабым начальным образованием. Из-за этого сильно падает уровень образования, страдают в том числе местные дети, которые по месту регистрации приписаны к этим школам». Он отмечает, что учителя воспринимают такую ситуацию как стрессовую, многие из них раздражены и утомлены эмоционально, так как детей мигрантов сложнее учить из-за языкового и культурного барьера.

«Когда учителей заставляют бесплатно работать, естественно, у части из них возникает мысль, что в этом виноваты мигранты»,— заявляет сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его мнению, разделять школьников на мигрантов и немигрантов нельзя ни с правовой, ни с моральной точки зрения. Он обращает внимание, что среди его учеников есть иностранцы, которые «замечательно знают русский язык», и россияне, которые русский язык «знают отвратительно». Решить проблему, считает господин Луховицкий, могли бы адаптационные программы и дополнительные занятия, за которые необходимо платить учителям. Даниил Кен также считает необходимым ввести программы по «сильному подтягиванию русского языка и инклюзивности», которые дети мигрантов проходили бы до поступления в российские школы.

Предварительную аттестацию детей-иностранцев «можно только приветствовать», считает президент Федерации мигрантов России (ФМР) Вадим Коженов. По его словам, проблема плохого знания русского языка и базовой программы у детей мигрантов действительно есть, понимать ее масштаб заранее «просто необходимо». «Я приветствовал бы и дополнительные программы для родителей-мигрантов, даже в форме образовательных видеороликов»,— сказал “Ъ” глава ФМР.

Глава комитета «Гражданское содействие» (организация признана Минюстом иноагентом; занимается проблемами мигрантов) Светлана Ганнушкина указывает, что бесплатное российское образование нередко оказывается недоступным для детей-иностранцев из-за отсутствия у родителей обязательной регистрации, а вовсе не из-за незнания школьной программы.

«Мы готовим таких детей к школе, им нередко преподают студенты элитарных вузов, и дети оказываются по математике готовы лучше остальных, но из-за отсутствия регистрации или невозможности пройти онлайн-зачисление система не пускает их в школу,— объяснила госпожа Ганнушкина.— Нам говорят, что дискриминации нет, но и детей не берут в школу».

Сопредседатель Объединения армян России Мушег Сюни в разговоре с “Ъ” заметил, что поддерживает инициативу Минпросвещения, так как помощь в интеграции «нужна как детям, так и взрослым». Глава Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев напомнил, что в столице РФ ранее работали этнокультурные школы, которые были признаны неэффективными. «Сейчас, насколько я понимаю, в школах хотят возобновить классы для детей-иностранцев, чтобы они как белые вороны изучали язык отдельно. Это немного неэтично,— сказал он.— Логичнее было бы отдать эту функцию диаспорам, которые работают с интеграцией людей "на земле", исходя, например, из того, где компактно живут азербайджанцы. Если мы не хотим появления таких языковых анклавов, как в Европе, о чем, видимо, говорил президент, с людьми должны работать профильные общественные организации».

Наталья Костарнова, Мария Старикова