Крымская пенсионерка получила 12 лет колонии за госизмену

Городской суд Севастополя признал пенсионерку из Крыма Галину Довгополова виновной в госизмене, приговорив ее к 12 годам лишения свободы, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме. Уроженку Бахчисарая, 1955 года рождения, признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, назначив ей наказание в виде 12 лет колонии общего режима, с ограничением свободы на год.

По данным следствия, пенсионерка сотрудничала с главным управлением разведки Минобороны Украины, передавая сведения об отдельном авиационном полку Черноморского флота, а также раскрывала сроки действия позывных.

Напомним, в апреле прошлого года сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую по подозрению в шпионаже и госизмене. По версии следствия, они действовали по заданию главного управления разведки Минобороны Украины.

Подробнее о задержании читайте в публикации “Ъ” «Украинской разведке предъявили подготовку терактов в России».

Александр Дремлюгин, Симферополь