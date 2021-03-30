Премьер Словакии ушел в отставку из-за скандала со «Спутником V»

Премьер-министр Словакии Игор Матович подал в отставку после скандала с российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Напомним, господин Матович распорядился закупить препарат без уведомления партнеров из правящей коалиции страны, что вызвало их недовольство. Кроме того, премьера критиковали за шутку о том, что он обещал России часть Украины в обмен на препарат.

Президент страны Зузана Чапутова приняла отставку господина Матовича и поручила словацкому министру финансов Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство, церемонию передачи полномочий транслировало местное телевидение. «Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики»,— прозвучал в эфире отрывок президентского указа (перевод по ТАСС).

Ранее об уходе из-за скандала со «Спутником V» заявил министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. Также свой пост покинул глава Министерства труда страны Милан Крайняк.

1 марта Словакия получила первую партию из 200 тыс. доз вакцины «Спутник V», однако вакцинация в стране еще не началась. Словакия входит в число стран с наибольшим темпом роста случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 на душу населения, сообщило на прошлой неделе AFP со ссылкой на собственные подсчеты. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Словакии с начала пандемии зарегистрированы 359,3 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 9624 человека с диагностированным COVID-19. Помимо Словакии российский препарат в обход ЕС одобрила Венгрия. В Европе объявлена третья волна коронавируса.

О подготовке стран ЕС к третьей волне коронавируса — в материале “Ъ” «Европа опоздала на прививку».