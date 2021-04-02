Главу департамента Минпромторга арестовали по делу о превышении полномочий

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Задержанный накануне чиновник обвиняется в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, глава департамента Минпромторга незаконно выделил 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии в 2018 году. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.

За последние полгода это пятое задержание сотрудников Минпромторга. В частности, были задержаны два сотрудника департамента судостроительной промышленности, начальник отдела военно-технического сотрудничества Министерства, а также заместитель руководителя департамента радиоэлектронной промышленности.

О последнем задержании — в материале “Ъ” «Деньги не дошли до исследовательских работ».