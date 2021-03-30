Водителям «Яндекс.Такси» предложили больничный

«Яндекс.Такси» предложила водителям и курьерам аналог больничных, оплатив половину его стоимости. Оператором страхования выступит «Манго Страхование», партнеры называют продукт первым подобным в России. Другие участники рынка также намерены расширить поддержку своих партнеров.

Компания «Яндекс.Такси» (объединяет одноименный агрегатор такси, «Яндекс.Еду» и «Яндекс.Лавку») совместно со страховой компанией «Манго Страхование» запустила программу с аналогом больничного для своих прямых партнеров — водителей и курьеров в статусе самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Участие в ней добровольное. По данным «Яндекс.Такси», к ее платформе «Яндекс.Про», через которую работают курьеры и водители, подключено уже более 100 тыс. самозанятых.

В рамках программы «Яндекс» оплатит 50% стоимости страховых полисов, или 270 руб. в месяц, еще столько же платит застрахованный.

Как уточнили в «Манго Страховании», застрахованные курьеры и водители в случае болезни будут получать 800 руб. в день со второго дня болезни (до 24 тыс. руб. в месяц).

При нетрудоспособности застрахованный водитель или курьер также сможет обратиться в телемедицинский сервис «Доктор рядом» и бесплатно получить консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.

Программа доступна прямым партнерам сервиса «Яндекс.Такси», которые сотрудничают с сервисом от 120 часов в месяц, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре.

Сейчас «Яндекс.Такси» уже страхует водителей и курьеров от несчастных случаев на сумму до 2 млн руб., но только во время исполнения заказа. Подобная страховка есть и других крупных агрегаторов такси.

В Delivery Club сообщили, что прорабатывают «разные инициативы в этой области». Спрос на подобный продукт среди водителей возможен, если время, затрачиваемое на получение компенсаций, будет сопоставимо с уровнем компенсации, отметили в пресс-службе «Ситимобила». «Ситимобил» совместно со «СберЗдоровье» реализовал пилотный проект, по которому водители партнеров получали бесплатный доступ к медицинским услугам сервиса для себя и членов своей семьи, сообщили в компании и добавили, что планируют запуск еще одного проекта, направленного на компенсацию времени вынужденного простоя водителей.

В России нет понятия трудовых отношений между агрегаторами и водителями, они работают по гражданскому договору, и пропуск рабочего дня по болезни не компенсируется, объясняет председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она позитивно оценивает инициативу «Яндекс.Такси» и ожидает аналогичных шагов от других компаний.

На Западе власти уже давно обеспокоились тем, что водители и курьеры в различных агрегаторах не трудоустроены и, соответственно, не имеют социальных гарантий. Компании же, в частности Uber, настаивали, что трудоустройство водителей обязательно приведет к сокращению их числа и подорожанию поездок. В октябре апелляционный суд Калифорнии подтвердил решение суда Сан-Франциско, обязавшего Uber и Lyft переквалифицировать водителей, однако позднее избиратели штата в ходе референдума поддержали право этих компаний не нанимать водителей в штат. Впрочем, в Великобритании Верховный суд в феврале обязал Uber признать таксистов штатными сотрудниками и платить им минимальную зарплату.

Дмитрий Шестоперов, Арина Барабанова