Тинькофф-банк подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей

Тинькофф-банк подал иск к компании «Мобильные телесистемы» (МТС). Он зарегистрирован в Арбитражном суде, сумма требований превышает 1,1 млрд руб.

Подробности искового требования не сообщаются. Третьей стороной по делу является Федеральная антимонопольная служба.

Тинькофф-банк — коммерческий банк, не имеющий розничных отделений. Он предоставляет дистанционное обслуживание. Входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова.

МТС — оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.