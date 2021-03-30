Президент спустился с Паралимпа

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин временно оставил свой пост. Это стало следствием решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российскому допинговому делу. CAS на два года запретил российским чиновникам занимать посты в спортивных структурах, а господин Лукин является членом Совета федерации. Ранее по той же причине свои должности на время оставили глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов и министр спорта РФ Олег Матыцин. Последний отошел от руководства Международной федерацией университетского спорта (FISU).

Во вторник президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин временно сложил свои полномочия. «Владимир Петрович временно оставляет пост в связи с его работой в Совете федерации (в нем он представляет Тверскую область.— “Ъ”) и санкциями CAS»,— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе ПКР.

Временно исполняющим обязанности президента ПКР стал первый вице-президент организации Павел Рожков.

Неожиданным решение господина Лукина назвать трудно. О том, что вопрос о временном оставлении президентского поста обсуждается с руководством Международного олимпийского комитета (IPC), сообщалось еще в середине марта.

За последние полтора месяца Владимир Лукин стал уже третьим высокопоставленным функционером, оставившим должность в спортивной федерации. Первым так поступил глава Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов, который уже после избрания был назначен заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Следом оставил пост президента Международной федерации университетского спорта министр спорта РФ Олег Матыцин.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд подтвердил правомерность применения к России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) пакета санкций в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Но CAS смягчил первоначальные санкции, уменьшив срок их действия с четырех до двух лет. В итоге в ближайшие два года российским спортсменам придется выступать на всех крупных соревнованиях, основные среди которых две Олимпиады и чемпионат мира по футболу, в нейтральном статусе. А российским чиновникам запретили занимать посты в спортивных федерациях.

При этом ничто не мешает вышеозначенным функционерам вернуться на свои посты в спортивных структурах по истечении срока действия санкций.

Ранее в WADA пояснили, что после 17 декабря 2022 года, когда срок наказания истечет, спортивные структуры будут вольны самостоятельно решать все кадровые вопросы.

Арнольд Кабанов