Бедным обещают универсальный подход

По оценке Счетной палаты, правительству необходимо распространить выплату пособий на все семьи с дефицитом доходов, а не только на семьи с детьми. Иначе сокращение бедности в два раза к 2030 году, по мнению аудиторов, становится маловероятным. Впрочем, ввести новую меру поддержки бедных, даже при условии готовности правительства профинансировать ее из федерального бюджета, будет невозможно до создания методики определения домохозяйства, что станет возможным после окончания пилотного проекта ФНС в конце 2021 года.

Счетная палата предлагает выплачивать социальные пособия всем бедным семьям в России без исключения. Об этом заявил ее глава Алексей Кудрин, выступая на заседании бюджетного комитета Совета федерации. Госаудиторы проанализировали все существующие в стране меры поддержки населения с низкими доходами и варианты их трансформации для снижения уровня бедности. Правительство рассчитывает сократить его вдвое, до 6,6% населения, к 2030 году — по оценке Росстата за третий квартал прошлого года, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигло 19,9 млн человек, или 13,5%. Однако, по словам господина Кудрина, это возможно только при выплате пособий всем семьям с дефицитом дохода в стране, а не только семьям с детьми.

Напомним, с 2018 года правительство ввело пособия на детей до трех лет и от трех до семи лет, привязанные к доходу семьи, чтобы снизить бедность в этой категории населения.

«Даже при распространении пособий на детей до 17 лет семьи могут по-прежнему иметь доход ниже уровня прожиточного минимума, так как пособие распределяется на всех членов семьи. Детское пособие около 12 тыс. руб., а дефицит дохода в семье может быть гораздо больше»,— отметил господин Кудрин.

Кроме того, по данным аудиторов, не все семьи оказались затронуты «детскими» выплатами. «Около 20% малоимущих домохозяйств находятся за пределами государственной политики и не получают от государства поддержку»,— рассказал глава СП.

Отметим, что идея максимально универсального пособия для бедных обсуждается экспертным сообществом не первый раз: со схожими предложениями за последние несколько лет выступили аналитики и РАНХиГС, и Высшей школы экономики, и Научно-исследовательского финансового института Минфина. По их мнению, единое пособие могло бы оказаться эффективным способом сокращения уровня бедности в стране при экономическом росте и увеличении числа рабочих мест. В то же время его внедрение, хотя и становится постепенно все более реалистичным, даже при наличии бюджетных ресурсов потребует по крайней мере несколько лет. Эффективное универсальное пособие для всех бедных семей невозможно без полноценных данных об экономическом положении домохозяйств. Сбором и совмещением таких данных сейчас начали заниматься и Росстат, и Минтруд, и Пенсионный фонд, а подходы к практической борьбе с бедностью станут возможны после окончания пилотного проекта ФНС (подробнее см. “Ъ” от 5 марта) по выбору цели поддержки — семьи или домохозяйства.

Также внедрение универсального пособия потребует создания единого центра и стратегии борьбы с бедностью, пока они не оформлены (например, как нацпроект), а многомерность этого явления и влияние на него множества факторов не позволяет эффективно управлять ее снижением.

Помимо административных проблем есть и политическая: переход на универсальное пособие возможно только при адресности его начисления, контроле доходов домохозяйств и отказе от множества категориальных выплат, а в Белом доме еще не забыт аналогичный по сути процесс монетизации льгот в 2000-х годах, вызвавший массовые социальные протесты.

Анастасия Мануйлова