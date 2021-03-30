ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов

ЦБ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов, которая позволяет заемщикам снизить процентную ставку при заболевании коронавирусом или снижении доходов до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность. Если решение о продлении программы не примут, она закончит действовать 31 марта.

«Кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта заемщиков, обеспечить многим гражданам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить исполнять свои обязательства перед кредиторами»,— говорится на сайте ЦБ.

По данным Центробанка, более 70% заемщиков, получивших ипотечные каникулы, смогли вернуться в график платежей. Кроме того, 74% заемщиков вернулись в график по истечении собственных программ реструктуризации банков, сообщил ЦБ.

С апреля в России прекращается действие некоторых льгот, введенных во время эпидемии коронавируса в 2020 году. Помимо иммунитета для заемщиков это касается новогодних выплат, больничных для пожилых работников, пополнения электронных кошельков наличными, а также онлайн-регистрации в службе занятости. С 31 марта также прекратит действие временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. Он позволял обращаться в службы занятости дистанционно.

Депутаты намерены законодательно закрепить обязанность банков письменно объяснять заемщику отказ в кредитных каникулах. Сейчас это выполняется по рекомендательному письму ЦБ. Банкиры просят депутатов более четко описать регламент ответов.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Каникулы в письменном виде».