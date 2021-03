Два СПГ пара

“Ъ” стала известна примерная структура внешнего финансирования проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Акционеры привлекут у международных и российских банков около $11 млрд, что покроет чуть более 50% стоимости проекта. До половины заемного финансирования, по данным “Ъ”, предоставят ВЭБ.РФ, Сбербанк и Газпромбанк, а пул иностранных банков составят те же участники, что давали средства на первый проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ».

НОВАТЭК намерен привлечь для «Арктик СПГ-2» финансирование российских и иностранных банков в размере около $11 млрд при общей стоимости СПГ-завода $21,3 млрд. Таким образом, проектное финансирование может составить 51,6% от общей стоимости «Арктик СПГ-2», остальные средства предоставят сами акционеры. С учетом того, что акционеры намерены финансировать проект пропорционально, вклад НОВАТЭКа может составить $6,2 млрд.

«Арктик СПГ-2» — второй проект по сжижению газа НОВАТЭКа после «Ямал СПГ», 60% у НОВАТЭКа, по 10% у Total, CNPC, CNOOC и консорциума японских Mitsui и JOGMEC. На проекте запланированы три линии по 6,6 млн тонн СПГ в год, первую очередь планируется запустить в 2023 году, вторую — в 2024-м, третью — в 2026 году.

В пул российских банков вошли ВЭБ.РФ, Сбербанк и Газпромбанк, совокупно они предоставят почти половину всего объема заемного финансирования, до $5 млрд, отмечают источники “Ъ”. Оставшееся внешнее финансирование закроют иностранные банки — Банк развития Китая (CDB, China Development Bank), Экспортно-импортный банк Китая (CEXIM, The Export and Import Bank of China), Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC), Intesa Sanpaolo, а также Raiffeisen Bank International AG. В каком объеме каждый из банков будет участвовать в финансировании, источники “Ъ” не уточняют.

НОВАТЭК вынес вопрос об одобрении ряда сделок и соглашений, связанных с внешним финансированием «Арктик СПГ-2», на годовое собрание акционеров 23 апреля. Как сообщила компания, несогласные акционеры смогут продать бумаги по 1,256 тыс. руб. за штуку (текущая цена на Мосбирже — около 1,49 тыс. руб.).

Этот же пул банков участвовал в проектном финансировании проекта «Ямал СПГ», которое составило $19 млрд при стоимости проекта $27 млрд.

Тогда «Ямал СПГ» в числе прочего получил $2,4 млрд из Фонда национального благосостояния. Также «Ямал СПГ» привлек кредитные линии от Сбербанка и Газпромбанка (совокупно на €3,6 млрд), CDB и CEXIM (€9,3 млрд и 9,8 млрд юаней), от Intesa под страховое покрытие итальянского и французского экспортно-кредитных агентств Sace и Coface (€750 млн), а также JBIC (€200 млн).

В случае «Арктик СПГ-2» вклад азиатских банков будет меньше, чем при реализации «Ямал СПГ», поскольку они требуют более жестких условий финансирования, отмечают собеседники “Ъ”.

Публично об интересе в предоставлении проектного финансирования для проекта НОВАТЭКа неоднократно заявлял председатель совета директоров банка «Интеза» (подконтролен итальянской Intesa Sanpaolo) Антонио Фаллико. В конце января 2021 года зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что в декабре 2020 года банк одобрил предоставление финансирования для проекта на сумму до €3 млрд.

В Сбербанке от дополнительных комментариев отказались, в ВЭБ.РФ комментарии о своем участии в финансировании проекта сочли преждевременными. В Газпромбанке отметили, что заинтересованы в финансировании данного проекта, но детали сделки раскрывать пока преждевременно. Иностранные кредиторы на запросы “Ъ” не ответили.

Соотношение заемного и собственного капитала составит примерно 50% на 50%, тогда как обычно при строительстве СПГ-заводов доля заемных средств составляет около 70%, замечает Дмитрий Маринченко из Fitch. Это, по его мнению, потребует от партнеров НОВАТЭКа более значительных первоначальных вложений, но позволит проекту быстрее выплатить долг или платить более высокие дивиденды. Он напоминает, что акционерный вклад НОВАТЭКа будет в основном профинансирован за счет продажи долей в проекте партнерам, что позволит самой компании сохранить низкую долговую нагрузку.

Татьяна Дятел