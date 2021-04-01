В Тбилиси произошли столкновения протестующих против приезда Познера с полицией

В Тбилиси проходит акция протеста против прибытия в страну российского журналиста Владимира Познера. Демонстранты утверждают, что он не признает территориальную целостность Грузии, а также нарушает коронавирусные ограничения. Произошли столкновения с полицией, передает «Рустави-2».

Акция проходит у здания гостиницы «Винотель», где остановился журналист. Он хотел отметить в Тбилиси свое 87-летие (день рождения — 1 апреля). «Я уже третий год отмечаю свой день рождения в Тбилиси. Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения»,— сказал господин Познер журналистам (цитата по изданию «Новости Грузии»).

Протесты начались после того, как представители оппозиционных партий назвали недопустимым приезд господина Познера в столицу Грузии. Журналист из-за акции перебрался в отель «Румс». Противники его приезда закидали фасад здания яйцами. «Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции»,— сказал лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала гостиницу в Тбилиси, в которой останавливался господин Познер, на 10 тыс. лари (больше 220 тыс. руб.). Это связано с нарушением ограничений против коронавируса. Инспекция сообщила, что в здании проходило социальное мероприятие. Патрульная полиция заявила, что некоторых граждан оштрафуют за нарушение комендантского часа и за нахождение на мероприятии в гостинице.

Владимир Познер сообщил, что находится в безопасности. По его словам, он собирался возвращаться в Россию 3 апреля. «Но на сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше»,— сказал господин Познер «РИА Новости». Он сообщил, что его безопасность обеспечивают сотрудники полиции.