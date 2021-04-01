Россиянам жмут педали

Потепление заставило россиян вспомнить о начале велосезона, и выяснилось, что с ним могут возникнуть проблемы. Из-за ажиотажного спроса и простоя некоторых заводов в 2020 году в сочетании с сохраняющимися задержками поставок комплектующих у продавцов импортных велосипедов не хватает до 70% ассортимента по ряду марок, а сроки поставок сдвинулись на квартал. Российские производители также в разы сокращают ассортимент. Сложности грозят ростом цен на велосипеды на 10–35%, а в дешевом сегменте покупатели могут столкнуться с ухудшением качества.

О проблемах с поставками велосипедов “Ъ” сообщили участники рынка и эксперты. Как рассказывает гендиректор магазина CityCycle (бренды Giant, Merida, Orbea, Specialized и пр.) Владимир Лосинский, продавцы наблюдают ощутимый дефицит, который по некоторым маркам доходит до 70% от каталога. По его словам, многие модели, которые поступили до апреля или должны прийти до середины лета, уже выкуплены, производители ввели квоты для стран и рынков, а сроки поставки сдвинулись примерно на квартал. «Многие велосипеды массового сегмента, которые должны были поступить в продажу в марте, ожидаются только в июне-июле или даже позже»,— уточняет топ-менеджер.

Автор и куратор проекта Let’s bike it! Владимир Кумов поясняет, что предпосылки дефицита возникли еще в 2020 году, когда из-за пандемии продажи велосипедов резко выросли по всему миру, включая Россию: как средства развлечения в условиях ограничений и альтернативы общественному транспорту.

Представитель производителя велосипедов Forward Михаил Невелев добавляет, что в России дополнительный спрос сформировали курьеры служб доставки. В Delivery Club говорят, что курьеры сами решают, как доставлять еду — пешком или на велосипеде, и компания не занимается централизованными закупками, но договаривается о скидках с магазинами, сервисами и службами проката. Интерес большинства курьеров сконцентрирован на доступных городских велосипедах, и об их нехватке в Delivery Club не слышали.

Помимо ажиотажа в прошлом сезоне, из-за пандемии приостанавливали работу несколько велосипедных заводов в США и ЕС, что сказалось на поставках в этом году. По словам Владимира Лосинского, быстро увеличить мощности производства предприятия не могут, а ситуация осложняется нехваткой деталей, которые поставляются с задержкой в три-четыре раза против обычных сроков. Кроме того, выросли цены на комплектующие. По словам Михаила Невелева, в прошлом сезоне единица оборудования из Китая могла стоить $5, а в этом году ее стоимость подскочила до $35, прежде всего из-за удорожания логистики.

Владелец SlopeStyle (российский дистрибутор марки Merida) Константин Кузьмин подтверждает, что задержки в производстве комплектующих лавинообразно увеличивают сроки выпуска готовых велосипедов. У Merida есть изменения в графиках поставок и ассортименте, но компания выпускает продукцию и под другими брендами, выступая приоритетным заказчиком комплектующих, что в целом помогает удерживать объемы, отмечает господин Кузьмин.

Источник “Ъ” в отрасли уверяет, что сокращение ассортимента наблюдается почти у всех брендов. Например, российский Stels в прошлом сезоне предлагал для дистрибуции более 500 наименований, а в этом — менее 100, рассказывает он. В группе «Веломоторс» (владеет Stels) на вопросы “Ъ” не ответили. В «Спортмастере» (также занимается производством велосипедов в России) уверяют, что проблем с товарами и комплектующими нет. Собеседник “Ъ” на рынке говорит, что предприятие, которое выпускает велосипеды для сети, приостанавливало работу.

Ситуация грозит существенным ростом цен на велосипеды. Владимир Лосинский говорит о среднем увеличении стоимости на 10–12% в валюте, а в случае России играет роль фрахт и курс. Михаил Невелев уточняет, что многие модели уже подорожали на 35%. По его словам, доступные велосипеды на российском рынке останутся, но местным производителям придется максимально сокращать расходы, экономя на деталях. То есть за условные 10 тыс. руб. покупатель сможет получить велосипед худшего качества, чем раньше, считает господин Невелев.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что рост цен на велосипеды будет объективным — повышать их придется не только из-за увеличения себестоимости и дефицита, но и «чтобы отсечь перекупщиков». На фоне тотального дефицита наличие в магазинах модельного ряда, по мнению эксперта, станет серьезным конкурентным преимуществом для ритейлеров: «Это приведет к борьбе за поставщиков, в том числе российских, конкурировать торговые сети могут, предлагая более высокую цену или выгодные условия закупки».

Участники рынка не ждут скорого решения проблем с поставками велосипедов. Константин Кузьмин считает, что ситуация продолжит оставаться нестабильной еще в течение нескольких лет, а полное восстановление займет два-три года. Производителям будет крайне сложно вернуться в привычный для них ритм, указывает он. По словам Михаила Невелева, прошлый год стал для российской индустрии лучшим по продажам за десять лет, но в новый высокий сезон участники рынка входят с довольно маленькими остатками. Господин Лосинский добавляет, что в этом году спрос на велосипеды относительно прошлого еще немного вырос, и считает, что тренд продолжится.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова