Штраф божий

Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим Балтийского флота, помывшим обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде. Инцидент имел большой резонанс, в его расследование и урегулирование включились правительства Чечни и Дагестана и представители общественных и религиозных организаций. Один из подсудимых признал свою вину, второй отрицал ее в суде. Однако судьи военного суда учли длинный перечень смягчающих обстоятельств и ограничились в обоих случаях штрафами.

Как сообщал “Ъ”, в сентябре прошлого года в соцсетях получила распространение видеозапись, на которой было запечатлено, как двое молодых мужчин моют обувь водой из-под крана возле часовни, названной в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». За происходящим наблюдали трое их спутников, один из которых снимал все на камеру смартфона, а затем выложил ролик в сеть.

Первоначальная версия о том, что видео снимали уроженцы Чечни, была опровергнута после проверки, которую инициировал глава республики Рамзан Кадыров. Вскоре председатель религиозной организации мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов в видеообращении, опубликованном на канале телерадиокомпании «Грозный», сообщил, что пятеро мужчин, запечатленных на видео, призваны из Дагестана и проходят службу в области. Общественник принес извинения от имени всей мусульманской общины.

В отношении двух военнослужащих Балтийского флота были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 148 УК РФ — оскорбление религиозных чувств верующих.

Первым, по данным “Ъ”, перед судом предстал бывший контрактник Расул Сайханов. Судья Константин Батенев не нашел оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, поскольку в материалах уголовного дела не было сведений о добровольной явке Сайханова с повинной. Совокупность же предпринятых им действий, направленных на заглаживание причиненного вреда, решил судья, «не свидетельствует о нейтрализации Сайхановым вредных последствий и о снижении степени его общественной опасности».

Тем не менее список обстоятельств, смягчающих вину подсудимого, оказался внушительным: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное раскаяние, незапятнанное прошлое, молодой возраст, положительные характеристики от командиров, публичные извинения в соцсети, добровольное пожертвование в Свято-Андреевский храм в размере 10 тыс. руб., а также извинения патриарху Московскому и всея Руси и Калининградской епархии РПЦ, активное участие в помощи бездомным животным Калининграда и внесение регулярных пожертвований приюту животных «Тимвиль» и ветеринарной клинике «Милосердие».

В итоге судья приговорил Расула Сайханова к штрафу в размере 100 тыс. руб.

По-другому отнесся к предъявленному обвинению срочник Джамалдин Магомедов. Вину свою он не признал и объяснил, что просто протирал обувь от пыли, мозаичную икону над краном видел, но не придал этому никакого значения. Он также якобы не заметил, как его сослуживец Азад Караханов снимал его на видеокамеру, и не просил его об этом. О том, что из кранов текла «святая вода», он не знал, а информации о правилах и ограничениях использования воды в часовне не было.

Он не хотел кого-либо оскорбить или задеть религиозные чувства, заявил военнослужащий Магомедов, он просто хотел очистить обувь от пыли. Слов предупреждения от сослуживца из-за шума воды он не расслышал, а смех, запечатленный на видео, вообще никак не был связан с помывкой обуви — в этот момент он что-то обсуждал с товарищем.

Узнав о скандале, который вызвала видеозапись, Джамалдин Магомедов также принес публичные извинения в сети, пожертвовал 10 тыс. руб. в пользу православного прихода и оказал спонсорскую помощь — более 20 тыс. руб.— детскому дому-интернату.

Подсудимый настаивал на том, что не совершил преступления, и не согласился с квалификацией его действий по статье об оскорблении верующих.

Однако судья Владимир Болдырев указал в приговоре, что отговоркам подсудимого не верит и кладет в основу обвинительного приговора заключение комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы. Специалисты нашли в действиях военнослужащих, помывших обувь «святой водой», «психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих».

Учитывая список смягчающих обстоятельств, который во многом повторил список из первого приговора, суд приговорил Джамалдина Магомедова к штрафу в 200 тыс. руб. Оба приговора уже вступили в законную силу.

Юлия Рыбина, Махачкала