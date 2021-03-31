Мытищинский пенсионер превратил свой дом в арсенал и крепость На месте проведения спецоперации найдены тело Владимира Барданова и многочисленное оружие

При осмотре дома в подмосковных Мытищах Владимира Барданова, устроившего целую войну с бойцами спецподразделений, изъято множество единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов. Сам злоумышленник погиб на третьем этаже строения, отстреливаясь до последнего. Теперь эксперты должны установить причину его смерти, а следствие вместе с ними происхождение арсенала.

По данным источников “Ъ”, 30 марта оперативники ФСБ и угрозыска пришли к Владимиру Барданову, проживающему в поселке Вешки, не просто с проверкой (якобы к ним поступила информация, что хозяин дома является участником незаконного оборота оружия), а для его задержания. Однако 61-летний бывший предприниматель не только не пустил к себе опергруппу, но даже дал в ее сторону несколько очередей из окна из автомата, а затем начал бросать гранаты. Интересно, что из двух брошенных РГД-5, как уточнили в СКР, взорвалась только одна. Впрочем, и этого было достаточно для того, чтобы на место вызвали бойцов спецподразделений Росгвардии и МВД, из района проведения операции эвакуировали местных жителей, отключив в домах газ и электричество.

Перед штурмом с господином Бардановым пытались вести переговоры о сдаче, но это не помогло.

Бывший предприниматель лишь усилил огонь, по предварительным данным, используя не только автомат Калашникова, но и ручной пулемет, а также гранаты.

Силовая операция была проведена уже ближе к ночи вторника. По позиции Барданова, оборудованной на третьем этаже здания, был произведен выстрел из гранатомета. После этого начался пожар, а ответная стрельба прекратилась.

После того как возгорание было потушено, следователи СКР и эксперты осмотрели дом и обнаружили сильно обгоревшее тело пенсионера, которое направили на экспертизу.

В доме были найдены сотни упаковок патронов различных калибров, гранаты, причем как современные, так и времен Великой Отечественной войны, взрывчатка и с десяток единиц боевого оружия.

Среди него, в частности, оказались три автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, раритетный ППС-43 и пистолет ТТ. При этом на злоумышленника официально было оформлены еще четыре карабина, охотничье ружье и газовый пистолет. Учитывая, что дом был кирпичным, окружен высоким забором и имел стальные двери, с таким арсеналом опытный стрелок мог продержаться несколько дней.

При этом, по данным “Ъ”, уже установлено, что, ожидая штурм и понимая, что спецназ может ворваться в дом, злоумышленник создал на его предполагаемом пути несколько препятствий. Среди них — баррикада из мебели и взорванная лестница, которая вела к его последней позиции на 3-м этаже.

Источники “Ъ” в силовых структурах также полагают, что дом загорелся не из-за гранатометного обстрела, а был подожжен самим Бардановым.

Во всяком случае они обращают внимание на то, что очаг загорания находился в другом месте, нежели то, где прогремел взрыв.

Ответ на этот и другие вопросы должны дать эксперты в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом СКР по городу Мытищи по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств (ст. 317 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Уже назначены генетическая, пожарно-техническая, взрывотехническая, баллистическая и другие экспертизы. По словам официального представителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенных Бардановым преступлений.

Николай Сергеев