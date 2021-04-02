Президент США выступил с обращением к налогу

Президент США Джо Байден в четверг представил свой второй план поддержки американской экономики. Первый объемом $1,9 трлн был направлен на борьбу с последствиями пандемии, теперь же Белый дом хотел бы направить $2 трлн на обновление инфраструктуры. Финансировать масштабную стройку предлагается за счет повышения налога на прибыль корпораций, сниженного в 2017 году в рамках реформы Дональда Трампа. Эксперты ожидают, что это предложение о росте налога осложнит утверждение плана Байдена Конгрессом.

Представленный в четверг Джо Байденом план «создания рабочих мест» предполагает резкое увеличение расходов на инфраструктуру. Его общий объем — $2 трлн, срок действия — восемь лет. Этот план дополнит меры уже утвержденного пакета поддержки экономики США в $1,9 трлн, принятого Конгрессом в начале марта (он, напомним, главным образом позволит продлить антикризисные выплаты и нарастить расходы на борьбу с пандемией, см. “Ъ” от 9 марта).

Деньги нового пакета помощи Белый дом предлагает направить на масштабное обновление дорог, мостов и портов — в объеме $621 млрд. Еще $650 млрд закладывается на повышение качества жизни (расширение доступа населения к интернету, улучшение водоснабжения и прочее), $580 млрд — на модернизацию промышленности, $400 млрд — на социальные нужды. «Соотношение госинвестиций к ВВП с 60-х годов сократилось более чем на 40%, план же позволит нарастить вложения до уровня, который последний раз наблюдался во времена космической гонки,— сказано в описании документа.— Средства плана должны повысить конкурентоспособность экономики в условиях, когда страна отстает от ближайших конкурентов в области исследований и разработок».

Финансировать такое увеличение госрасходов предложено за счет повышения ставки корпоративного налога с 21% до 28% и «усиления борьбы с налоговыми офшорами» (для корпораций предлагается установить минимальную международную ставку в 21%). Эта глава плана называется «Сделано в Америке» (вероятно, по аналогии с планом Дональда Трампа). Предложение о росте налога Джо Байден в четверг объяснил крайне низкой нагрузкой на крупные корпорации.

«Пожарный или учитель у нас платит 22%, тогда как Amazon и 90 других крупнейших компаний — ноль. Я собираюсь покончить с этим»,— заявил президент.

Еще планом предлагается отменить топливные субсидии добывающим компаниям и ужесточить контроль за уплатой налогов.

Напомним, ставка налога на прибыль корпораций была снижена с 35% до 21% в 2017 году — в рамках главной реформы Дональда Трампа. Впрочем, эффективная ставка налога и до этого была весьма низкой — около 16%. С учетом же вычетов, предусмотренных реформой Трампа, в 2018 году, по данным налогового комитета Конгресса, корпорации в среднем платили по ставке лишь 8%. Также реформа Трампа утвердила новые правила амортизации капвложений — на протяжении первых пяти лет компании могли вычитать из базы все издержки (именно на эту льготу сейчас ссылаются, к примеру, в Amazon). Суммарно реформа должна была привести к сокращению налоговых поступлений в течение десяти лет на $1,5 трлн.

Сейчас, даже если ставка будет в итоге повышена до 28%, она по-прежнему будет самой низкой более чем за полвека — исключая годы после реформы Трампа (на пике, в 1968 году, максимальная ставка налога составляла 52,8%). План Байдена — это компромисс между текущей ставкой и той, которая была до Дональда Трампа, отмечают аналитики из вашингтонского Center for Economic and Policy Research. По оценке экспертов центра, реформа Трампа не смогла ограничить использование юрисдикций с льготным налогообложением и не привела к существенному росту капвложений. «Этот план, скорее всего, встретит сопротивление в Конгрессе из-за необходимости повышения налогов, при этом его чистое влияние на экономику будет гораздо менее выраженным (около 0,5% ВВП), чем у утвержденного в марте антикризисного плана, который финансируется за счет увеличения дефицита бюджета»,— полагают в Capital Economics.

Между тем, по данным бюджетных аналитиков при Конгрессе (Congressional Budget Office), даже без учета новых расходов дефицит американского бюджета в этом году составит 10,3% ВВП.

За исключением прошлогоднего показателя (14,5%) он будет самым большим с 1945 года. Публичный долг к концу года может вырасти до 102% ВВП (к 2031 году он превысит 107% ВВП против 79% в 2019-м). В то же время опережающие индикаторы сейчас указывают на ускорение восстановления экономики США — значение индекса ISM в промышленности в марте выросло до 64,7 пункта — это максимум с 1983 года. Субиндекс занятости при этом вырос с 54,4 до 59,6 пункта. Принятие дополнительных стимулирующих мер в таких условиях может грозить перегревом экономики США. Впрочем, пока фактическое влияние плана на нее трудно оценить из-за отсутствия ясности по поводу окончательного вида документа (к примеру, в рамках антикризисного плана представители Демократической партии не смогли согласовать между собой повышение минимальной заработной платы).

Татьяна Едовина