В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о подготовке теракта

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников инициативы ByPol. Они подозреваются в подготовке теракта (ст. 289 УК РБ). ByPol, созданная силовиками, не поддержавшими президента Александра Лукашенко и уволившимися в знак протеста, занимается координацией протестов.

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов»,— сказал журналистам генеральный прокурор Андрей Швед (цитата по БелТА). По его словам, в планы «организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Генпрокурор добавил, что показания на «организаторов и участников теракта» дал некий гражданин Малейчук, задержанный «с поличным». Что конкретно было найдено при господине Малейчуке, глава Генпрокуратуры не уточнил.

Несколько дней назад МВД Белоруссии сообщило о задержании 35-летнего жителя Пинского района, который якобы поддерживал связь с ByPol и планировал по ее указанию совершить два взрыва накануне Дня Воли. Имя мужчины ведомство не раскрыло, но заявило, что задержанный дал признательные показания. На видео, опубликованном МВД Белоруссии, задержанный сказал, что ему дали указание совершить взрыв «в целях дестабилизации».

День воли — это неофициальный праздник, посвященный установлению независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. В этом году в День Воли оппозиционно настроенным белорусам предложили провести акции протеста. Акции закончились задержаниями. По данным МВД, по всей стране было задержано более 200 человек.

О возобновлении протестов в Белоруссии — в материале “Ъ” « Белорусские протесты не взошли к весне».