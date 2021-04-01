Активный горожанин

Мэрия хочет оснастить сервис «Активный гражданин» системой «Чистый город». Для этого объявлен тендер стоимостью 251,9 млн руб. Пользователям предложат в игровом формате просматривать скриншоты с камер видеонаблюдения и фиксировать на них нарушения в содержании объектов городского хозяйства. По задумке, так жители будут помогать городским службам, получая вознаграждение в виде баллов. Эксперты опасаются, что инициатива приведет к резкому росту числа жалоб от граждан и повышению нагрузки на сотрудников муниципальных служб.

“Ъ” обнаружил, что столичная мэрия 29 марта объявила тендер стоимостью 251,9 млн руб. на доработку приложения «Активный гражданин». По итогам пользователи получат возможность «оценивать фотографии», получаемые из Единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД), следует из тендерной документации.

Речь идет о проекте «Чистый город», который будет запущен на платформе, пояснили “Ъ” в департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ). «Пользователи смогут в интерактивном игровом формате фиксировать на скриншотах, полученных с камер городского видеонаблюдения, присутствие или отсутствие нарушений, связанных с некачественным содержанием объектов городского хозяйства»,— рассказали там. Ответы будут направляться в ЕЦХД для анализа, а далее — в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, где проверят наличие нарушения.

Таким образом жители «в игровом формате» помогут городским службам просматривать большой объем скриншотов и выявлять нарушения в содержании города, рассчитывают в ДИТ. За это пользователи приложения будут получать баллы. Существующая система баллов в «Активном гражданине» позволяет получать скидки у партнеров (например, ритейлеров) или пополнять карту «Тройка». В департаменте заверили, что доступ к видеоматериалам с камер городской системы видеонаблюдения предоставляться не будет, а пользователи приложения получат только те скриншоты, на которых не будет лиц людей.

В инфраструктуре города камеры размещаются в том числе для контроля состояния сооружений и безопасности, и инициатива ДИТ — логичное развитие направления «Умный город», считает руководитель направления «Цифровые процессы» ИТ-компании «Крок» Виктор Смирнов. «Привлечение к анализу информации пользователей сервиса может сказаться на результате работ по благоустройству города и снизить затраты на контрольные мероприятия»,— допускает он.

Проект «Активный гражданин» запущен правительством Москвы в мае 2014 года. Сейчас в нем зарегистрировано почти 5 млн пользователей. Одна из возможностей приложения — проведение голосований среди жителей на общегородские, отраслевые и районные темы. Жалобы от жителей принимает портал «Наш город Москва», запущенный в 2011 году.

Новый сервис может помочь обучению искусственного интеллекта, например, в управлении беспилотниками и в дальнейшем мусоросборниками, полагает управляющий директор Accenture Technology в России Мария Григорьева. «Формат для пользователей, скорее всего, промежуточный: он позволит накопить данные и в случае успеха обучить алгоритмы под конкретные городские условия»,— поясняет она.

Первый зампред общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин называет идею мэрии перспективной, но сомневается, что ее «нужно реализовывать в игровом формате». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов опасается, что проект приведет к резкому росту числа жалоб от граждан и, как следствие, повышению нагрузки на дворников и других ответственных за благоустройство сотрудников муниципальных служб.

По мнению руководителя АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, подобными социальными инициативами мэрия пытается оправдать развертывание системы видеонаблюдения: «С этической точки зрения оцениваю инициативу негативно. Мы не знаем, что может попасть на скриншоты».

Поскольку участие в проекте добровольно, здесь не прослеживается противозаконное использование информации, считает господин Смирнов. Технологии выборочного замазывания лиц вполне доступны для бюджета ДИТ и позволят соблюсти требования закона о защите персональных данных, считает старший юрист Digital Rights Center Владимир Ожерельев. При правильном подходе к безопасности такой эксперимент «имеет право на жизнь», но властям, по его мнению, необходимо исключить возможность автоматизированного сбора открытых скриншотов с камер. В целом, «если не принимать в расчет возможные риски», считает эксперт, проект может «положительно повлиять на качество жизни в городе».

Дмитрий Шестоперов, Никита Королев, Арина Барабанова