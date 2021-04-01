Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, сообщил президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюнник. По его словам, заявку в Нобелевский комитет могли направить представители Норвегии. Конкретные имена или организации не называются.

Рамзан Кадыров выдвинут на премию «за выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном чеченском крае» — такую формулировку приводит телеканал «Грозный».

По уставу Нобелевского фонда кандидата могут выдвинуть члены парламентов и правительств разных стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, обладатели Нобелевской премии мира, члены советов организаций, награжденных Нобелевской премией мира, члены и советники норвежского Нобелевского комитета.

Ранее на Нобелевскую премию мира 2021 года выдвинули бывшего президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, оппозиционера Алексея Навального, президента России Владимира Путина, президента США Джо Байдена и движение Black Lives Matter. В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН.

Подробнее о претендентах на премию — в материале “Ъ FM” «Нобелевской премии мира подбирают кандидатов».