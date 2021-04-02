Блогер Эдвард Бил признался, что был за рулем во время ДТП в Москве

YouTube-блогер Эдвард Бил признал, что это он был за рулем автомобиля Audi, который накануне выехал на полосу встречного движения и спровоцировал массовое ДТП в Москве. Авария на Садовом кольце с участием пяти машин произошла 1 апреля, одна женщина попала в реанимацию. Эдвард Бил находится в ИВС на Петровке, он задержан на 48 часов в качестве подозреваемого.

«Не разбираюсь в этом,— ответил сперва Эдвард Бил на вопрос, был ли он за рулем, но позже признал: — Это я был за рулем». Во время допроса блогер сообщил, что машина принадлежит не ему.

Ранее он заявил, что дал свой автомобиль другу и не находился в нем в момент ДТП. Позже его адвокат сообщил, что Эдвард Бил был за рулем автомобиля. После аварии МВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее нанесение тяжкого вреда здоровью).

Подробнее о ДТП — в материале “Ъ” «401 разгон может оказаться последним».