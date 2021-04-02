Верховный суд РФ отказался признать незаконным введенный в стране из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим. Об этом в коллективном иске просили более полутора тысяч россиян. Они ссылались на нарушение конституционных прав, отсутствие исследований, доказывающих пользу этой меры, говорили о масштабном эксперименте над населением и даже просили судью «остановить политику Билла Гейтса». Однако суд согласился с доводами Роспотребнадзора о том, что «все физические лица» обязаны соблюдать постановление главного санитарного врача РФ. 14 апреля в ВС пройдет еще одно заседание — уже по коллективному иску о признании коронавируса неопасной для жизни болезнью.

Заседание по иску об отмене обязательного масочного режима началось с конфликта противоборствующих сторон. «Вы мешаете мне дышать! — кричал один из истцов сотруднику суда в ответ на просьбу надеть маску.— Вы издеваетесь надо мной! Вы нарушаете мое право!» В результате истцу все же пришлось уступить. Всего в суд явились около 30 административных истцов из более 1,5 тыс. подписавшихся — на столе судьи Аллы Назаровой лежало 47 томов коллективного искового заявления. Еще около двадцати человек не пустили в здание суда, так как они отказались надеть маски и перчатки. О том, что истцы намерены явиться на слушание без средств защиты, их представитель, президент общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский подал ходатайство заблаговременно. Однако госпожа Назарова его отклонила.

Перед началом заседания Александр Саверский ходатайствовал об отводе судьи, ссылаясь на то, что она тем самым показывает предвзятое отношение к вопросу масок.

Он вспомнил, что судья Назарова в октябре 2020 года отказала в удовлетворении иска к Минпромторгу. В нем заявители просили отменить рекомендации ведомства не обслуживать покупателей без средств защиты. Госпожа Назарова и это ходатайство отклонила.

Александр Саверский направил в ВС два коллективных иска к правительству РФ в конце января. Первый содержал требование отменить обязательное ношение масок. В другом оспаривалось постановление кабмина о признании коронавируса опасной болезнью для окружающих, что позволило вводить на территории страны специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин.

Александр Саверский сообщил судье и представителю ответчика, юристу Роспотребнадзора Оксане Минеевой, что постановление, по крайней мере та его часть, которая касается масок, перчаток и социальной дистанции, нарушает права россиян.

Активист напомнил, что маска — прежде всего медицинское изделие, а любым медицинским изделием нужно пользоваться по инструкции. У масок же инструкций нет, соответственно, не прописаны и противопоказания, а они точно имеются, особенно для людей с дыхательными и сердечными проблемами. Господин Саверский рассказал про жену, которую «вытаскивал из глубокого обморока», когда та вынуждена была провести какое-то время в маске. Он обратил внимание, что нет исследований, доказывающих эффективность ношения этих средств. Таким образом, обязывая «всех физических лиц» их носить, государство, считает Александр Саверский, ставит над своими гражданами эксперимент без их на то согласия. В конце он поинтересовался, на каком основании Роспотребнадзор решил, что все должны носить маски, если в соответствующем ГОСТе написано, что они защищают от бактерий, но про вирусы, к которым и относится COVID-19, ни слова. Выслушав доводы, юрист Оксана Минеева попросила истца назвать акт, который имеет большую юридическую силу, чем оспариваемое постановление главного санитарного врача РФ. Такого акта не нашлось.

Александра Саверского поддерживали члены созданной год назад общественной организации под названием «Независимая ассоциация врачей». Профессор кафедры клинической патофизиологии Тульского госуниверситета Денис Иванов рассказал не только о бесполезности, но даже о вреде масок. Судья Назарова спросила, может ли господин Иванов оспорить положение санитарных правил, что ношение масок, соблюдение правил гигиены и социальной дистанции направлено на разрыв передачи инфекции. Господин Иванов не смог.

Невролог Алина Лушавина привела несколько зарубежных исследований, доказывающих опасность обязательного ношения масок.

Среди них исследование Американского общества головной боли, которое выяснило, что непрерывное ношение масок усиливает головную боль, и исследование, проведенное на 38 женщинах из Саудовской Аравии. Они постоянно закрывают лицо традиционным головным убором и из-за этого, по словам госпожи Лушавиной, «испытывают выраженные ухудшения здоровья».

Впрочем, научные доводы Роспотребнадзора оппонентам также показались неубедительными. По словам Оксаны Минеевой, «буквально сейчас» в 26 регионах РФ проводилось исследование на 14 тыс. человек «с масками и без масок». «Так вот, в пятидесяти процентах случаев — исследования еще неофициальные, но они сейчас уже есть,— когда пациент не носил маску, тогда он заболевал».

Со стороны истцов выступила лидер «Родителей Москвы» Илона Пенькова, ранее протестовавшая против дистанционного образования. Она выразила озабоченность тем, что «дети по всей стране, целое поколение» из-за масок не видят мимику учителя, а значит, не могут «нормально воспринимать информацию». Активист Сергей Плотников из некоего «Комитета гражданской безопасности» попросил госпожу Назарову «прекратить политику Билла Гейтса». Наконец, доктор медицинских наук хирург Владислав Шафалинов заявил, что «у России сегодня есть шанс противостоять тому глобальному давлению, в основе которого встает желание отдельных людей сократить население планеты»: «И вы, ваша честь, можете войти сегодня в историю».

Судья Назарова тем не менее входить в историю не захотела. Она согласилась с доводами представителя Роспотребнадзора, прокурора и позицией Минюста, представитель которого в суд не явился, но передал отзыв.

Ведомство сослалось на ст. 39 федерального закона об эпидемиологической безопасности, согласно которой соблюдение федеральных санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. «В удовлетворении исковых требований отказать»,— сказала Алла Назарова. Истцы, сняв наконец маски, удалились из зала. 14 апреля их ждет еще одно слушание по иску о признании коронавируса неопасной для жизни болезнью.

Наталья Костарнова