Samsung объяснила, почему приложения «Яндекса» стали неудаляемыми

Компания Samsung объяснила “Ъ”, почему приложения «Яндекса», которые были установлены на смартфоны вместе с обновлением операционной системы, нельзя удалить. «Требования вступившего в силу закона — уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства»,— сообщили в пресс-службе Samsung. Там отметили, что по закону именно производитель в первую очередь несет ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования российских приложений. «Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между предоставлением наилучшего пользовательского опыта и соблюдением законов Российской Федерации, а правоприменительная практика внесет ясность по открытым вопросам в теме обязательной предустановки»,— подчеркнули в Samsung.

Ранее “Ъ” сообщил, что Samsung в ходе обновлений системы начала устанавливать на смартфоны пользователей отечественные приложения, ссылаясь на новые требования законодательства. 29 марта пользователи устройств различных линеек Samsung пожаловались в соцсетях, что получили обновление операционной системы, при котором у них появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить. Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян раскритиковал решение Samsung и заявил, что в законе «нет требования о неудаляемости» приложений.

Минцифры заявило, что не поддерживает практику предустановки на смартфоны и другие устройства неудаляемых приложений. «Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранными или всеми сразу»,— отметил заместитель главы министерства Максим Паршин. Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы, по его словам, в законодательстве нет: «И мы считаем неправильной практику установки не удаляемых с устройств приложений».

По закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения «Яндекса», а также Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского» и других российских компаний.

Подробнее о неудаляемых сервисах «Яндекса» читайте в публикации “Ъ” «Приложение, от которого невозможно отказаться».

Юлия Тишина