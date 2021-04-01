Следователи нашли более 100 тысяч патронов в доме стрелявшего по силовикам жителя Мытищ

В доме Владимира Барданова, который 30 марта устроил стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Мытищах, следователи нашли 33 ствола и более 100 тыс. патронов, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, четыре пистолета, более 100 тыс. патронов, подсчет которых еще не окончен, а также одна шашка с залпом, две гранаты страйкбольные, один муляж гранаты, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела»,— приводятся слова госпожи Врадий на сайте подмосковного управления СКР.

Следователи также оценят, законно ли Владимир Барданов держал дома медведей и крокодилов. «В ходе осмотра территории домовладения обнаружены дикие животные (два медведя, два крокодила и енот), содержащиеся в вольерах и террариумах. В рамках расследования уголовного дела следствием будет установлена законность владения и содержания животных. У владельцев будет истребована необходимая разрешительная документация на содержание диких животных. В случае ее отсутствия будет решаться вопрос об их изъятии и к данному процессу будут привлечены соответствующие специалисты»,— сказала Ольга Врадий.

30 марта 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме в подмосковных Мытищах, когда к нему пришли с обыском. Он отстреливался несколько часов, во время перестрелки начался пожар. При разборе завалов в доме нашли крупный арсенал. Позже представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал операцию по штурму профессиональной. По его версии, пожар начался после взрыва гранаты или взрывного устройства, которые были у стрелявшего. Семья Барданова собирается подать гражданский иск из-за действий представителей ведомства во время штурма.

Подробнее о происшествии — в материале “Ъ” «Мытищинский пенсионер превратил свой дом в арсенал и крепость».