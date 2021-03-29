ЦБ ограничил максимальный размер комиссий в СБП

Банк России дополнительно ограничил максимальный размер комиссий, которые банки могут брать с торгово-сервисных предприятий за операции в Системе быстрых платежей (СБП). С 1 октября банки не смогут взимать комиссию более 1,5 тыс. руб.

«Ранее этот порог был установлен только в относительном выражении без верхнего предельного значения: от 0,4% до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки»,— говорится в сообщении ЦБ. Решение регулятора позволит компаниям сократить издержки при продаже товаров на крупные суммы.

Такие же ограничения устанавливаются с 1 октября и по платежам в пользу самозанятых. Для граждан платежи за любые товары и услуги в СБП остаются бесплатными.

Система быстрых платежей действует с 2019 года. Из крупных банков последним к ней присоединился Сбербанк после того, как ЦБ оштрафовал его за промедление. Система временно бесплатна для граждан, если они переводят не более 100 тыс. руб. в месяц.

С 1 октября все клиенты смогут переводить через СБП не меньше 150 тыс. руб. в сутки.

О продвижении СБП читайте в публикации “Ъ” «Платежи хотят по магазинам».