Партнерские проекты

Литейно-прокатный комплекс ВМЗ отмечает юбилей

История работы литейно-прокатного комплекса (ЛПК), построенного Объединенной металлургической компанией (ОМК) в Выксе, насчитывает уже 10 лет. Проект ЛПК задумывался как способ снизить зависимость предприятий ОМК по производству труб для добычи и транспортировки нефти и газа от внешних поставщиков стали. Построенный с нуля литейно-прокатный комплекс стал одним из самых эффективных предприятий металлургической промышленности. Комплекс специализирован под трубные стали, но может выпускать прокат для судостроения, строительства и других отраслей промышленности. Читать подробнее >>

Все новости международного саммита Digital Summit 2018 в специальном проекте «Ъ-Приволжье»

19-21 сентября в Нижнем Новгороде проходит Международный Digital Summit. Основная тема мероприятия – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. Ключевыми спикерами саммита станут губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, члены правительства Российской Федерации и администрации региона, а также руководители крупнейших промышленных предприятий и компаний России. Органы власти, бизнесмены и эксперты расскажут о том, как происходит внедрение цифровых технологий в производство, энергетику, образование, здравоохранение, в транспортный сектор и сферу безопасности, и что необходимо сделать, чтобы ускорить и качественно улучшить этот процесс. Планируется, что Digital Summit поможет региону найти новых партнеров для реализации инновационных проектов. Читать подробнее >>

Как крупный бизнес развивает территории в регионах присутствия

Концепция социальной ответственности и партнерства бизнеса успешно работает во всем мире как эффективный инструмент устранения возможных противоречий между бизнесом, властью и обществом. Российский бизнес не остается в стороне. Эта тенденция охватила крупнейшие отечественные компании, которые по примеру западных партнеров инвестируют не только в корпоративные программы и традиционные «адресные» формы помощи, но и решают проблемы общества, реализуя масштабные и долгосрочные социальные проекты, организуют волонтерские движения, помогают благотворительным фондам или создают свои. Что ждет крупный российский бизнес от государства на законодательном уровне и могут ли определенные изменения в конечном счете повлиять на повышение активности предприятий в реализации социально значимых проектов — эти вопросы обсудили участники межрегиональной конференции «Социальная ответственность. Бизнес и государство. Принципы взаимодействия для успешного сотрудничества», организованной при особом участии ПАО «ЛУКОЙЛ». В рамках мероприятия представители бизнеса рассказали о своем опыте в этой сфере, действующих программах и актуальных проблемах, связанных с реализацией концепции устойчивого развития крупных компаний и их социальной ответственности. Кроме того, эксперты выслушали мнения представителей власти о перспективах роста инвестиционной привлекательности регионов при участии социально-ответственных компаний и стимулирующих мерах их поддержки. О том, как складывается взаимодействие между органами власти и бизнесом в контексте социального партнерства, — в специальном проекте. Читать подробнее >>

Выксунский металлургический завод празднует 260-летие

Крупнейший российский производитель труб большого диаметра и железнодорожных колес — Выксунский металлургический завод Объединенной металлургической компании — отмечает 260-летие. Один из старейших отечественных центров металлургии, основанный в 1757 году, прошел путь от самодельных сталеплавилен до высокотехнологичного производства с передовыми показателями эффективности труда. Сегодня мощности ВМЗ составляют более 3 млн тонн трубной продукции для крупнейших российских и международных нефтегазовых проектов, а колесопрокатный цех, мощностью 850 тыс.шт в год, ориентирован на поставки Российским железным дорогам и зарубежным партнерам. О становлении и развитии металлургического гиганта — в специальном проекте. Читать подробнее >>

Как сотрудники Объединенной металлургической компании становятся лучшими в своем деле

В четырнадцатый раз в городе Выксе Нижегородской области прошла церемония вручения премий и наград Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых, учрежденная Объединенной металлургической компанией (ОМК). Награды получили 11 лучших сотрудников и одна бригада. О том, кто и кому вручал статуэтки единорогов в этом году, — в специальном репортаже. Читать подробнее >>

Партнерский проект ИД «Коммерсантъ» и компании Tele 2

В период экономической нестабильности оптимизация расходов актуальна для любого сегмента экономики. Вне зависимости от специализации предприятия максимально сокращают затраты по всем статьям: от расходных материалов до фонда оплаты труда и инвестиций в развитие. Расходы на связь не исключение: своевременная и грамотная оценка условий контракта с мобильным оператором может позволить сэкономить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Читать подробнее >>

Как в Объединенной металлургической компании отмечают профессиональные достижения сотрудников

7 апреля в Выксе состоялась XIII церемония вручения наград и премий Фонда имени Ивана и Андрея Баташевых. Объединенная металлургическая компания назвала лучших работников своих предприятий по итогам 2015 года. В число номинантов вошли как рабочие металлургических заводов ОМК, так и сотрудники сервисных и коммерческих подразделений компании. О том, как проходила церемония, — в специальном репортаже из Выксы. Читать подробнее >>