Вместе – сильнее!                      

За последние несколько лет группа компаний «Русполимет» превратилась в высокотехнологический металлургический холдинг мирового уровня: за счет кооперации с дочерними компаниями предприятие обеспечивает себя сырьем и повышает собственную эффективность, а параллельно внедряет прорывные технологии и запускает производства, имеющие принципиальное значение для развития отечественной металлургии в целом.