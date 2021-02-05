партнерский проект
Вместе – сильнее!
За последние несколько лет группа компаний «Русполимет» превратилась в высокотехнологический металлургический холдинг мирового уровня: за счет кооперации с дочерними компаниями предприятие обеспечивает себя сырьем и повышает собственную эффективность, а параллельно внедряет прорывные технологии и запускает производства, имеющие принципиальное значение для развития отечественной металлургии в целом.
«Мы хотим изменить технологический уклад в отечественном машиностроении»
Председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор КЛОЧАЙ
«Мы знаем, как развиваться»
Генеральный директор металлургического металлообрабатывающего предприятия ПАО «Русполимет» Максим Клочай
«„Гранком“ может конкурировать с иностранными производителями»
Директор ООО «Гранком» Артем Максимов
«Наша цель — занять 15-20% российского рынка титана»
Директор ООО «Завод вакуумной металлургии» Евгений Амелин
«Мы выйдем на новые рубежи»
Генеральный директор Выксунского литейного завода Юрий Бобков