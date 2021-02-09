В Нижегородской области сформирована широкая инфраструктура поддержки инвесторов. В нее, в том числе, входит Корпорация развития региона. Организация создана правительством области для привлечения инвестиций и дальнейшего сопровождения инвестпроектов предпринимателей.

Начиная или развивая дело, инвестор может обратиться за помощью в Корпорацию развития. Среди ее задач – оказать поддержку бизнесмену на всех этапах реализации инвестиционного проекта – от знакомства с регионом до запуска предприятия. Корпорация развития может предложить инвестору варианты размещения предприятия и подобрать площадку для строительства. Она оказывает содействие в подведении инженерной и коммунальной инфраструктуры. При необходимости Корпорация поможет с поиском соинвестора для проекта, а также предоставит информацию о мерах поддержки, которые оказывает региональное правительство бизнесу, подскажет, как привлечь дополнительное финансирование для проекта.