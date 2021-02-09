10 февраля, среда
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Нижний Новгород. Приволжье

Корпорация развития

Как Корпорация развития Нижегородской области помогает бизнесу

В Нижегородской области сформирована широкая инфраструктура поддержки инвесторов. В нее, в том числе, входит Корпорация развития региона. Организация создана правительством области для привлечения инвестиций и дальнейшего сопровождения инвестпроектов предпринимателей.

Начиная или развивая дело, инвестор может обратиться за помощью в Корпорацию развития. Среди ее задач – оказать поддержку бизнесмену на всех этапах реализации инвестиционного проекта – от знакомства с регионом до запуска предприятия. Корпорация развития может предложить инвестору варианты размещения предприятия и подобрать площадку для строительства. Она оказывает содействие в подведении инженерной и коммунальной инфраструктуры. При необходимости Корпорация поможет с поиском соинвестора для проекта, а также предоставит информацию о мерах поддержки, которые оказывает региональное правительство бизнесу, подскажет, как привлечь дополнительное финансирование для проекта.

Позиции Нижегородской области в рейтингах
4-ое
место в России по числу людей, занятых в НИОКР
4-ое
место по индексу научно-технологического развития субъектов РФ («РИА Рейтинг»)
— По данным Росстата индекс химического производства Нижегородской области в 2019 году составил 113,7%, в то время как общероссийский показатель находится на уровне 103,6%.
Потенциал Нижегородской области
ТОП-5
по величине образовательного потенциала
ТОП-10
регионов с максимальным инвестиционным потенциалом (Агентство «Эксперт РА»)
— Нижегородская область занимает 1 место в России по количеству ИТ-специалистов на душу населения (21 000 человек) и является одним из ведущих центров компетенции в России в сфере информационных технологий и представлена на ведущих глобальных цифровых рынках – в США, Сингапуре, Европе. В настоящее время в Нижегородской области насчитывается более 700 ИТ-компаний, среди которых MERA, Intel, HARMAN, МФИ Софт.

В настоящее время прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Особая экономическая зона будет наделена специальным юридическим статусом, который даст её резидентам ряд налоговых льгот. Это нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, а также льготные налоговые ставки на прибыль – 3% в первые 5 лет, 8% в следующие 5 и 15,5% в последующем.

Резиденты территорий социально-экономического развития (ТОСЭР), в свою очередь, могут рассчитывать на преференции в виде освобождения от налогов на землю и имущество, а также снижения ставки по налогу на прибыль. Для них ставка будет составлять 5% в первые 5 лет и 12-13% в следующие 5. Кроме этого, ставка по страховым взносам будет снижена до 7,6%.

Бизнес на особых условиях

Нижегородские ТОСЭР расширяют возможности для предпринимателей

Отсутствие налогов на землю и имущество, снижение ставки по налогу на прибыль и размера страховых взносов, кредиты на льготных условиях и готовая коммунальная инфраструктура. Такие условия работы ожидают резидентов территорий опережающего социального экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе. За последний год ими стали четыре компании. Для привлечения новых инвесторов региональные власти добились расширения перечня отраслей, представители которых могут работать на особых условиях. Читать подробнее

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