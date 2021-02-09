Корпорация развития
Как Корпорация развития Нижегородской области помогает бизнесу
В Нижегородской области сформирована широкая инфраструктура поддержки инвесторов. В нее, в том числе, входит Корпорация развития региона. Организация создана правительством области для привлечения инвестиций и дальнейшего сопровождения инвестпроектов предпринимателей.
Начиная или развивая дело, инвестор может обратиться за помощью в Корпорацию развития. Среди ее задач – оказать поддержку бизнесмену на всех этапах реализации инвестиционного проекта – от знакомства с регионом до запуска предприятия. Корпорация развития может предложить инвестору варианты размещения предприятия и подобрать площадку для строительства. Она оказывает содействие в подведении инженерной и коммунальной инфраструктуры. При необходимости Корпорация поможет с поиском соинвестора для проекта, а также предоставит информацию о мерах поддержки, которые оказывает региональное правительство бизнесу, подскажет, как привлечь дополнительное финансирование для проекта.
В настоящее время прорабатывается вопрос создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Особая экономическая зона будет наделена специальным юридическим статусом, который даст её резидентам ряд налоговых льгот. Это нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный налог, а также льготные налоговые ставки на прибыль – 3% в первые 5 лет, 8% в следующие 5 и 15,5% в последующем.
Резиденты территорий социально-экономического развития (ТОСЭР), в свою очередь, могут рассчитывать на преференции в виде освобождения от налогов на землю и имущество, а также снижения ставки по налогу на прибыль. Для них ставка будет составлять 5% в первые 5 лет и 12-13% в следующие 5. Кроме этого, ставка по страховым взносам будет снижена до 7,6%.
Бизнес на особых условиях
Нижегородские ТОСЭР расширяют возможности для предпринимателей
Отсутствие налогов на землю и имущество, снижение ставки по налогу на прибыль и размера страховых взносов, кредиты на льготных условиях и готовая коммунальная инфраструктура. Такие условия работы ожидают резидентов территорий опережающего социального экономического развития (ТОСЭР) в Володарске и Решетихе. За последний год ими стали четыре компании. Для привлечения новых инвесторов региональные власти добились расширения перечня отраслей, представители которых могут работать на особых условиях. Читать подробнее