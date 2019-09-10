ФИНАНСЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КРЕДИТУЕТСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

Общие объемы кредитования промышленных предприятий Нижегородской области с начала 2019 года выросли на 17,7%. Большинство банков фиксируют увеличение объемов выдачи кредитов промышленникам. В основном средства заимствуют действующие предприятия на пополнение оборотных средств и продолжение реализации начатых проектов. Банкиры говорят, что инвестиционная активность в регионе не высока. Областные власти, чтобы поддержать промышленников, предлагают воспользоваться другими инструментами привлечения средств и разрабатывают меры поддержки для популяризации корпоративных облигаций.



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ИНТЕРВЬЮ

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ЗАЧАСТУЮ „ВЕДУТ“ МЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФРП»

Насколько активно кредитуются в федеральном Фонде развития промышленности предприятия Приволжского федерального округа, какая доля приходится на займы, выданные заводам Нижегородской области, рассказывает директор ФРП Роман Петруца.



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«НАША ИДЕЯ — СОЗДАТЬ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫХ ЕЩЕ НЕТ В МИРЕ»

Собственник Matller Дмитрий Быков — о прогрессивном мышлении в сфере промышленного производства, рисках, связанных с внедрением систем видеоаналитики, и планах компании по выходу на международные рынки.



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ИНТЕРВЬЮ

«ВНУТРЕННИЙ РЫНОК СТАНОВИТСЯ ТЕСЕН ДЛЯ НАШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ»

Насколько выросли объемы промышленного производства у региональных предприятий, как идет диверсификация оборонных заводов и внедрение производственной системы, рассказывает глава министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.



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ТЕНДЕНЦИИ

РАЗВИТЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ РЕГИОНЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В РОСТЕ

Аналитический центр (АЦ) при правительстве посвятил отдельный раздел своего июльского бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики анализу региональной динамики промышленного производства. Особенностью этого исследования является методология АЦ, которая делит регионы на четыре большие группы (высокоразвитые, развитые, средне- и менее развитые) и на девять подгрупп, характеризующих особенности экономической специализации регионов.



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«ВСЕ РЕЖЕ НУЖНО ДОКАЗЫВАТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ»

Генеральный директор компании Matller Владимир Матвеев о том, как искусственный интеллект помогает повышать производительность труда, и о том, зачем нужны видеокамеры на птицефабриках.



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ХИМИЯ

РОДНЫЕ ПЛАСТИКИ

За последнее десятилетие российские нефтехимические компании смогли почти полностью закрыть внутренний спрос на базовые полимеры. В то же время доля импорта продукции более высокого передела, а также специальной химии до сих пор остается высокой. Помочь импортозамещению в секторе может сохранение пошлин, считают на рынке, а также стимулирование потребления.



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«РУСВИНИЛ» ВЫХОДИТ НА БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Крупнейший в России производитель поливинилхлорида (ПВХ) ООО «РусВинил» (Кстовский район, совместное производство СИБУРа и бельгийской Solvay) в 2018 году увеличил объем выпускаемой продукции. Предприятие сработало на максимальной загрузке производственных мощностей и рассчитывает в 2019 году показать себя не менее эффективно. В планах — не только развитие сфер применения продукции, но и переработка минеральных отходов предприятия для возможного запуска производства строительных материалов совместно с партнерами.



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НЕФТЕХИМИЯ

КАК НЕФТЕХИМИЯ МОЖЕТ СПАСТИ НПЗ

Пока нефтехимические компании всячески пытаются обосновать в Минфине необходимость льгот для пиролизов, нефтепереработчики предпринимают попытки химическими производствами поддержать ухудшенную топливным регулированием экономику НПЗ. Если правильно конфигурировать производство, то встраивание нефтехимических «хвостов» в перерабатывающие мощности поможет заводам компенсировать убытки от регулирования топливного рынка.



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«ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ОСТАЕТСЯ ДЛЯ АО «ВОЛГА» ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ»

Почему производители газетной бумаги с оптимизмом смотрят в будущее в эпоху развития электронных СМИ, как они ищут новые рынки сбыта и в каких странах растет число читающих граждан, рассказывает генеральный директор акционерного общества (АО) «Волга» Сергей Пондарь.



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ОБРАЗОВАНИЕ

КАК РОССИЯ БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Чтобы обеспечить себе научный и технологический задел для построения современной экономики, многие страны мира инвестируют в разработку прежде всего человеческих, а не материальных ресурсов. Конкуренция за «цифровых экспертов» острейшая и идет на межгосударственном уровне, важность решения кадрового вопроса сегодня подчеркивают на высшем уровне, президент Владимир Путин даже называл его в числе приоритетов. Власти убеждены: от реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» во многом зависит успешность масштабных преобразований в России.



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партнерский проект

«ФЛАГ НГТУ БУДЕТ ПОДНЯТ НАД СЕВЕРНЫМ ПОЛЮСОМ»

Как вузы конкурируют в борьбе за абитуриентов, чем вступительная кампания 2019 года отличается от предыдущих и как флаг Нижегородского государственного технического университета окажется на Северном полюсе, рассказывает ректор НГТУ Сергей Дмитриев.



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ИНТЕРВЬЮ

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СНОВА В ТРЕНДЕ»

Инженерные и производственные рабочие специальности постепенно возвращают себе популярность. Какие специалисты наиболее востребованы, какова средняя зарплата в промышленности и почему при низком уровне конкуренции соискатели чувствуют себя неуверенно на рынке труда, рассказывает руководитель пресс-службы HeadHunter по Поволжью Анна Зубкова.



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«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК»

Куда движется банковский сектор в Нижегородской области, как ситуация в национальной экономике отражается на поведении регионального бизнеса и для чего банку нужны соглашения о сотрудничестве с региональными властями, рассказывает председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.



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МЕТАЛЛУРГИЯ

КОЛЕСНАЯ ЛИРИКА

Начало 2019 года, как и весь 2018-й, знаменуется острым дефицитом цельнокатаного колеса, которое на спотовом рынке взлетело в цене до 100 тыс. руб., в то время как у спекулянтов цена колесной пары приблизилась к заоблачным 300 тыс. руб. Через пару лет дефицит уйдет, уверены участники рынка, но пока он остается одним из факторов роста ставок на вагоны для грузовладельцев.



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ЭКОЛОГИЯ

ПЛЮС УТИЛИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор. В 2018 году за счет него получено лишь 2,2 млрд руб., но теперь Минприроды рассчитывает увеличить доходы до 136 млрд руб. Заплатят в первую очередь потребители, рост цен для которых может составить 1–2%. Участники рынка считают, что резко поднять утилизацию до 100% невозможно, причем решение окажет давление в первую очередь на тех, кто уже и так выполняет нормативы.



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ЭКОЛОГИЯ

МИНПРОМТОРГ ПОДДЕРЖАЛ ПОЛНУЮ УТИЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ

Минпромторг поддержал идею Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Но чиновники министерства, два года назад лоббировавшие аналогичную идею, теперь выступили за постепенное ее введение. Также в Минпромторге видят необходимость учесть различный срок эксплуатации, например, у пластиковой упаковки и крупной бытовой техники, при расчете нормативов утилизации и ставок экологического сбора, который производители должны платить в бюджет, если не обеспечат самостоятельную переработку.



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