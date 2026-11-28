ВМС Ирана сообщили о подрыве танкера на мине к востоку от Ормузского пролива
Военно-морские силы Ирана заявили, что нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся в районе к востоку от Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление иранских ВМС.
По данным ведомства, инцидент произошел после того, как сразу три танкера вошли в зону, которую Иран считает несанкционированной. В ВМС уточнили, что суда нарушили установленные правила.
«Три нарушивших правила нефтяных танкера вошли в запретную зону, и одно из судов подорвалось на мине, что привело к пожару на его борту», — говорится в сообщении.
После взрыва два других судна, сопровождавших танкер, изменили курс и вернулись в Персидский залив. Другие подробности инцидента, включая данные о пострадавших и масштабах ущерба, не приводятся.