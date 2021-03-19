«Зеленая» металлургия

Применение метода информационного моделирования зданий (BIM-технологий) при проектировании позволяют сейчас увидеть, каким комплекс будет через несколько лет.

В Выксе Нижегородской области началась реализация крупнейшего в современной России проекта черной металлургии, инициированного владельцем Объединенной металлургической компании Анатолием Седых. В 2025 году в Выксе заработает электрометаллургический комплекс «Эколант» по производству 1,8 млн тонн стали. Сталь будет производиться из горячевосстановленного железа, получаемого из природного газа и железной руды по уникальной технологии. Ее особенность — отсутствие привычных для металлургии коксохимического и доменно-конверторного переделов. Подобная технология позволяет в три раза снизить выбросы парниковых газов (СО2) в атмосферу и полностью соответствует общемировой повестке на снижение углеродного следа в промышленности. Эффект от создания нового производства с инвестициями 150 млрд руб. оценивается на уровне 5-процентного роста валового регионального продукта Нижегородской области.



Комплекс включает в себя современное производство металлизованных окатышей по технологии DRI (Direct Reduced Iron, прямовосстановленное железо) мощностью до 2,5 млн тонн в год в связке с электрометаллургическим производством стали мощностью до 1,8 млн тонн в год и двумя машинами непрерывной разливки. Производство планируется ввести в строй в 2025 году. Проект реализует компания «Эколант» (ООО «Эколант»).

Технологические возможности завода позволят выпускать широкий спектр стальной продукции. Большая ее часть будет перерабатываться на заводах ОМК. На выксунском заводе компании толстый сляб «Эколанта» будет использоваться для производства толстолистового проката на собственном стане-5000 для выпуска труб большого диаметра и судовой листовой стали, круглая заготовка — для выпуска железнодорожных колес и производства бесшовных труб.

Официально проект стартовал в сентябре прошлого года с подписания контракта на поставку оборудования для «Эколанта» итальянской компанией Danieli. Церемония состоялась в Минпромторге России: в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в России Паскуале Терраччано подписи под документом поставили председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых и президент Danieli Russia Антонелло Колусси.

«Пуск нового предприятия — дополнительное развитие многих секторов экономики»: Денис Мантуров, глава Минпромторга России: «Этот проект — пилотный для российской металлургии, пример так называемой современной "зеленой металлургии". В проекте предусмотрены решения, которые направлены на значительное снижение негативного воздействия на окружающую среду, его реализация позволит сохранить экологичность производства при улучшении качества продукции. Кроме того, пуск нового производства приведет к дополнительному развитию таких секторов экономики, как горнодобывающая промышленность, машиностроение, электроэнергетика, газовая отрасль, транспортный сектор».

«Зеленая» технология

Суть технологии DRI в том, что из руды и природного газа сначала выпускается железо прямого восстановления. Оно горячим сразу поступает в дуговую печь, затем — на внепечную обработку и разливку. Уникальность технологии «Эколанта» — в максимально короткой производственной цепочке. Впервые в России на одной производственной площадке будет представлена технология «железная руда — сталь» с непрерывной подачей горячих восстановленных окатышей в дуговую сталеплавильную печь.

С точки зрения экологичности технология «Эколанта» — одно из наиболее современных решений, позволяющих снизить влияние металлургических производств на окружающую среду. Комплекс будет полностью соответствовать мировой и национальной повестке сокращения углеродного следа. Выбранный инвестором способ заменяет привычные сегодня в металлургии коксохимический, агломерационный, доменный и конвертерный процессы, а значит, исключает связанные с ними выбросы. Еще одно уникальное для России ноу-хау — в высоких показателях энергосбережения: технология «Эколанта» позволяет значительно, до 140 кВт*ч/т, сократить расход электроэнергии. Будет создана и собственная генерация 24 МВт электрической энергии за счет тепла отходящих газов. Также будет осуществлен сбор и использование всех поверхностных вод в качестве подпитки замкнутых водооборотных циклов.

«"Эколант" — первый с такой технологией в Европе и один из первых в мире»: Анатолий Седых, председатель совета директоров Объединенной металлургической компании: «Новый комплекс в Выксе мощностью 1,8 млн тонн стали в год — уникальное предприятие. Завод, который мы строим, — первый с такой технологией в Европе и один из первых в мире. Проект относится к категории «зеленых». Во-первых, производство будет энергоэффективным, металлизированные окатыши будут подаваться в электропечь напрямую в горячем виде при температуре свыше 500 градусов. Во-вторых, эмиссия парниковых газов будет более чем в три раза ниже, чем при классической технологии выплавки стали. Также впервые применяется метод спрейерной очистки отходящих печных газов с эффективностью 99,5%. Этот проект — наилучшая доступная технология на сегодня. И что очень важно, она имеет большую перспективу у нас в стране, так как Россия обладает большими запасами первородного сырья».

Оснащать новое производство в Выксе будут российские, так и зарубежные компании, лидеры в изготовлении современного оборудования для металлургических предприятий. Поставщиком установки металлизации железа, основного сталеплавильного оборудования, блюмовой машины непрерывной разливки стали и установки газоочистки выбрана итальянская компания Danieli, поставщиком слябовой машины непрерывной разливки стали — австрийская Primetals Technolgies.

Региональный эффект

По информации инвестора, на данный момент в проект уже вложено более 6 млрд руб. Согласованы условия проектного финансирования, завершаются аудиты и проверки. Как только все разрешения будут получены, начнутся строительные работы.

Площадь будущего комплекса — 140 Га. Новое производство будет расположено рядом с существующим литейно-прокатным комплексом ОМК.

«Строительство компания начнет с шумозащитного экрана, чтобы не было неудобств и на период возведения комплекса. Также мы посадим двухкилометровую хвойную лесозащитную полосу — вдоль экрана и вдоль границы близлежащего поселка Мотмос», — комментируют в компании «Эколант».

Ввод в строй — это прежде всего создание 700 современных высокопроизводительных рабочих мест в самом комплексе. На период строительства будет привлечено более 2 тыс. сотрудников из Нижегородской области и соседних регионов. По оценкам экспертов, запуск нового металлургического комплекса будет способствовать росту валового продукта в Нижегородской области на 5%. Налоговые отчисления в синергии с другими отраслями после запуска комплекса — около 5 млрд руб. в год.

Запуск завода позволит укрепить конкурентоспособность продукции ОМК и тем самым создаст новые возможности для предприятий ОМК и инфраструктуры моногорода Выксы.

«Уникальное производство — залог социально-экономической стабильности региона»: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Выбор Нижегородской области в качестве площадки для реализации проекта еще раз подтверждает, что инвесторам комфортно здесь работать. Безусловно, создание уникального производства — это прежде всего залог социально-экономической стабильности региона. Речь идет о создании 2000 новых рабочих мест с высоким уровнем зарплаты, об увеличении налоговых отчислений и о дополнительных рынках сбыта. Благодаря новому комплексу Нижегородская область сможет существенно нарастить инвестиции, сформировать новые кооперационные цепочки поставщиков, потребителей товаров и дополнительно загрузить производства в сопутствующих секторах российской экономики. Отмечу в целом, что у Анатолия Седых как инвестора с правительством Нижегородской области давно сложились конструктивные отношения. Опираясь на них, в последнее десятилетие компания планомерно модернизировала оборудование и вводила в строй новые мощности. Уверен, что впереди у нас еще немало интересных проектов».