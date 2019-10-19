Вранья хватает, отзывчивости и доверия — нет Прошедшая неделя в цифрах, цитатах и фактах

Цифры недели

24% россиян не доверяют ни одному из политиков, по данным «Левада-центра».

На 117-м месте (из 126) оказалась Россия в рейтинге самых отзывчивых стран.

В сотни миллиардов рублей дополнительных платежей по налогу на имущество могла обойтись российскому бизнесу курьезная поправка к Налоговому кодексу.

56% россиян заявили о положительном отношении к Украине, что стало рекордным показателем с апреля 2014 года.

Активы на 1,079 трлн руб. держат на счетах клиенты Московской биржи.

225 млн лет жизни ежегодно отнимает рак у человечества.

Более 1 млн кредитных историй россиян оказалось в открытом доступе.

555 лотов составил объем предложения на первичном рынке элитной загородной недвижимости в России по итогам квартала — рекордно низкий показатель за последние шесть лет.

Цитаты недели

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает» (генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин об аварийности в космосе).

«Вранье это необходимо прекращать. Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляциях статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные» (премьер-министр России Дмитрий Медведев, обращаясь к губернаторам).

«Нам самим надо прекратить врать себе и, в конце концов, думать действительно о реальном спорте, а не о том, как нам нужно» (гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в интервью “Ъ FM”).

«Меня устроит любой, кто хочет помочь Сирии защитить курдов, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что у них все получится, а мы находимся в 7 тыс. миль оттуда!» (президент США Дональд Трамп о военной ситуации в Сирии).

«Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему (Биллу Клинтону.— “Ъ”) предложим должность?". Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы. Ельцин зычным голосом расхохотался» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о предложении, сделанном в 1990-е).

Инициативы недели

Мэрия Саратова предложила запретить ученикам отклоняться от маршрута до школы. Ранее широкий резонанс вызвало убийство девятилетней девочки.

АНО «Цифровая экономика» предложило Минстрою концепцию развития рынка «умного» ЖКХ, включающую сбор данных со счетчиков цифровыми платформами и собраний жильцов в электронном виде.

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов.

В МВД прорабатывают вопрос о введении обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев.

Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева.

Минфин предложил применять «специальные» законы к попавшим под санкции.

По букве закона

СК предъявил обвинение пятерым новым фигурантам «московского дела». Находящийся под подпиской о невыезде фигурант дела Айдар Губайдулин уехал за границу.

Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения фигурантам дела «Нового величия», после чего двое обвиняемых вскрыли себе вены, сейчас их жизни вне опасности.

Впервые в России СМИ оштрафовали по статье о фейковых новостях.

Верховный суд признал незаконным решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру уголовного дела бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Новая волна обысков в региональных штабах политика Алексея Навального прошла в 30 регионах РФ.

Лидеры каталонских сепаратистов получили от девяти до 13 лет тюрьмы. В ходе последующих протестов были задержаны около ста человек.

Неоднозначные достижения

Мосгорсуд запретил «Победе» взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Сбор затрагивал не зарегистрировавшихся онлайн пассажиров (менее 10%). Авиакомпания на 40% повысила цены на рейсы из-за границы.

Всего 32 секунды понадобилось грабителю, чтобы похитить гравюру Сальвадора Дали из галереи Сан-Франциско.

Сделки недели

Россия и ОАЭ заключили новые сделки на $1,4 млрд.

Рэпер Баста стал владельцем СКА — ростовского футбольного клуба ПФЛ.

Коллекторы начали скупать ипотечные долги вместе с закладными.

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по «Брекситу».

Отставки и назначения

Михаила Федотова на посту главы Совета по правам человека, предположительно, сменит Валерий Фадеев.

Новым тренером московского ФК «Спартак» стал немец Доменико Тедеско.