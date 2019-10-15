Минфин предложил применять к подпавшим под санкции «специальные» законы

Министерство финансов РФ предложило выделить в особую категорию российских граждан и компании, которые подпали под санкции США и других государств, и применять к ним «специальные положения законодательства». Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов, внимание на него обратило издание РБК.

Что конкретно понимается под «специальными положениями законодательства», не уточняется. Список россиян и компаний, на которых распространяются специальные нормы, будет формировать правительство (по согласованию с ЦБ).

В Минфине заявили РБК, что ведомство не планирует создавать «дополнительные преференции» для тех, кто подпал под санкции. Инициатива направлена на то, чтобы систематизировать нормы законодательства, «которые так или иначе менялись с 2014 года в целях минимизации рисков негативного влияния санкций недружественных стран на экономику России». Другими словами, ведомство хочет упорядочить существующие меры поддержки.

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Напомним, в октябре прошлого года Минфин опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов России, подпавших под санкции. Согласно документу, российские компании, находящиеся под санкциями, смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую, то есть осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Позднее ведомство заявило, что ему удалось согласовать свою позицию с ЦБ.

О смягчении валютного регулирования читайте в материале “Ъ” «Право на выручку».