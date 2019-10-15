Маркетплейс — старший по подъезду

АНО «Цифровая экономика» предложила Минстрою концепцию развития рынка «умного ЖКХ», включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами и проведения собраний жильцов в электронном виде. Она может позволить выйти на рынок непрофильным компаниям и разработчикам, а управляющим компаниям (УК) — заработать на дополнительных услугах. Но участники рынка не уверены, что сервисами заинтересуются сами жильцы.

Рабочая группа «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» согласовала концепцию развития в России цифровой платформы ЖКХ, создание которой предусмотрено нацпроектом, рассказал источник “Ъ”, участвовавший в подготовке документа, и подтвердила руководитель рабочей группы Анна Серебряникова. По словам собеседника “Ъ”, 8 октября концепцию направили на согласование в Минстрой. Документ (есть у “Ъ”), в частности, предусматривает возможность сбора данных с разных устройств и датчиков цифровыми платформами, создание электронного маркетплейса с перечнем услуг и поставщиков, а также внедрение электронных общих собраний собственников в многоквартирных домах с возможностью голосования. Как уточнил собеседник “Ъ”, участвовавший в разработке, реализация концепции не предусматривает инвестиций из бюджета.

В Минстрой документ еще не поступил, сообщили в его пресс-службе.

Пока проникновение цифровых решений в ЖКХ очень низкое, «у государства нет объективного представления о реальном потреблении населением тепловых, электрических и других ресурсов», признает собеседник “Ъ” в министерстве.

Так, после внедрения счетчиков на воду оказалось, что норма потребления на человека была сильно завышена, что привело к снижению полезного отпуска водоканалов и падению их рентабельности. Цифровизация позволит выявить дисбаланс капитальных вложений и выручки и сделает сферу более прозрачной, полагает он.

Решения для ЖКХ уже разрабатывают IT-компании и операторы связи. По оценке «МегаФона», объем рынка «умного ЖКХ» достигнет к 2022 году около 1,2 млрд руб. В январе 2019 года «МегаФон», «Кометрика» (входит в «ИКС Холдинг») и «Городские инновационные технологии» (ГИТ) договорились о партнерстве в этой сфере. По словам главы ГИТ Сергея Минко, компания планирует «пилот» по внедрению цифрового решения от партнеров, включая маркетплейс услуг. На него будут переведены десять домов в Санкт-Петербурге, в дальнейшем планируется расширение.

В «МегаФоне» уточнили, что УК будут сами решать, какие партнеры будут в маркетплейсе, а оператор будет получать от них комиссию.

Востребованным должен стать и сервис проведения общих собраний жилых домов, считает гендиректор «Кометрики» Дмитрий Петров. «Сейчас абсолютное большинство собраний происходит путем заполнения анкет в бумажной форме, что крайне неудобно и нередко приводит к спорам»,— отмечает он. Так, в 2018 году в России были обжалованы результаты более 3 тыс. общих собраний жильцов.

В «Ростелекоме» сервисы «умного ЖКХ» — одно из стратегических направлений, оператор уже реализовал проект цифровизации ЖКХ в Московской области, говорят в компании. МТС заключила соглашения по развитию цифровых проектов с 26 регионами, а в Татарстане в декабре 2018 года запустила пилот «умного города» в сфере ЖКХ на сети интернета вещей, отмечают в пресс-службе оператора. По оценке компании, объем рынка датчиков поквартирного учета в этом году составляет около 24,3 млрд руб., а к 2021-му достигнет 50,6 млрд руб. «Вымпелком» тестирует решения интернета вещей для «умного ЖКХ», говорят в операторе. У Tele2 есть решение учета энергии в ЖКХ, при его тестировании были развернуты две пилотные зоны в жилых домах в Москве и Петербурге.

Петр Бирюков, вице-мэр Москвы, 8 октября 2019 года (цитата «РИА Новости») Мы говорим о цифровизации: наступит период, когда будут стоять автоматические краны, которые сами будут регулировать температуру в доме

Исходя из того, что оборот всей сферы ЖКХ сейчас оценивается примерно в 5 трлн руб. в год, в перспективе трех-пяти лет емкость рынка цифровых решений для нее может составить несколько десятков миллиардов рублей в год, полагает руководитель программы «МВА-Телеком» бизнес-школы «Мирбис» Евгений Соломатин. УК внедрение комплексных цифровых платформ от независимых разработчиков может быть выгодно, так как они получат бесплатно базовые сервисы, которые должны быть реализованы в соответствии с законом, и дополнительные доходы по модели revenue sharing, отмечает он.

Сами УК пока спокойно относятся к приходу на рынок ЖКХ технологичных компаний. Независимые поставщики цифровых решений могут быстро сформировать «новый паттерн» потребления бытовых услуг, но главным вопросом для них будет масштабирование, считают в УК «ПИК-Комфорт». «Рынок ЖКХ консервативен, прийти в новый муниципалитет — уже немалый вызов, а крупные игроки за счет накопленного опыта способны опередить независимых»,— считают в компании. Да и сами жильцы пока не очень понимают ценность этих продуктов, добавляет директор департамента развития продукта ГК ФСК Павел Брызгалов. поэтому будут негативно воспринимать увеличение ежемесячного платежа за услуги ЖКХ на несколько десятков или сотен рублей.

Юлия Тишина